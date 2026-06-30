В Северной Осетии два человека погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Северной Осетии произошло ДТП с участием автомобилей Lada Priora и «ВАЗ-2114».
- В результате аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя пассажирка Lada Priora.
ПЯТИГОРСК, 30 июн – РИА Новости. Два человека погибли в ДТП в Северной Осетии, в том числе несовершеннолетняя пассажирка, сообщило ГУ МВД по республике.
По данным полиции, во вторник около 16.25 на 32-м километре автодороги "Владикавказ – Чикола – Лескен" водитель Lada Priora 2006 года рождения, двигаясь в сторону Владикавказа, наехал на лужу, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара машину отбросило на проезжую часть, где она столкнулась с попутным автомобилем "ВАЗ-2114".