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В Северной Осетии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 30.06.2026
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19:35 30.06.2026
В Северной Осетии два человека погибли в ДТП

В Северной Осетии в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя

© Фото : ГУ МВД по РСО-АланияПоследствия в ДТП в Северной Осетии. 30 июня 2026
Последствия в ДТП в Северной Осетии. 30 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : ГУ МВД по РСО-Алания
Последствия в ДТП в Северной Осетии. 30 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Северной Осетии произошло ДТП с участием автомобилей Lada Priora и «ВАЗ-2114».
  • В результате аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя пассажирка Lada Priora.
ПЯТИГОРСК, 30 июн – РИА Новости. Два человека погибли в ДТП в Северной Осетии, в том числе несовершеннолетняя пассажирка, сообщило ГУ МВД по республике.
По данным полиции, во вторник около 16.25 на 32-м километре автодороги "Владикавказ – Чикола – Лескен" водитель Lada Priora 2006 года рождения, двигаясь в сторону Владикавказа, наехал на лужу, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара машину отбросило на проезжую часть, где она столкнулась с попутным автомобилем "ВАЗ-2114".
"В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля марки Lada Priora 2011 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель данного транспортного средства был доставлен в АЦРБ городе Ардон, где впоследствии скончался", – говорится в сообщении.
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