В Кузбассе троих пострадавших в ДТП с автобусом транспортируют в Кемерово

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кузбассе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, десять пострадали.

Троих пострадавших (двоих мужчин и одну женщину) готовят к транспортировке в Кемерово для получения высокотехнологичной медицинской помощи.

Семь человек отправили на амбулаторное лечение.

КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе готовят к транспортировке в Кемерово, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.

Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. Предварительно, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждены уголовные дела.

« "Из 10 пострадавших (в ДТП - ред.) с грузовиком госпитализированы 3 человека. Это двое мужчин 1971 и 1977 года рождения и женщина 1969 года рождения. В данный момент врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние", - рассказал собеседник агентства.

"В ближайшее время силами бригад Кузбасского клинического центра медицины катастроф планируется транспортировка их в областной центр для получения высокотехнологичной медицинской помощи", – добавил он.