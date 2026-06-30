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В Кузбассе троих пострадавших в ДТП с автобусом транспортируют в Кемерово - РИА Новости, 30.06.2026
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17:16 30.06.2026 (обновлено: 17:20 30.06.2026)
В Кузбассе троих пострадавших в ДТП с автобусом транспортируют в Кемерово

В Кузбассе 3 пострадавших в ДТП с автобусом транспортируют в Кемерово

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРаботник скорой медицинской помощи
Работник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работник скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, десять пострадали.
  • Троих пострадавших (двоих мужчин и одну женщину) готовят к транспортировке в Кемерово для получения высокотехнологичной медицинской помощи.
  • Семь человек отправили на амбулаторное лечение.
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе готовят к транспортировке в Кемерово, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. Предварительно, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждены уголовные дела.
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"Из 10 пострадавших (в ДТП - ред.) с грузовиком госпитализированы 3 человека. Это двое мужчин 1971 и 1977 года рождения и женщина 1969 года рождения. В данный момент врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние", - рассказал собеседник агентства.
"В ближайшее время силами бригад Кузбасского клинического центра медицины катастроф планируется транспортировка их в областной центр для получения высокотехнологичной медицинской помощи", – добавил он.
По словам собеседника агентства, семь человек отправлены на амбулаторное лечение.
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