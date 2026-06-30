Появились новые детали ДТП в Нижегородской области

Последствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области

Последствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области

© Фото : Госавтоинспекция Нижегородской области Последствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижегородской области произошло столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков.

Причиной ДТП стало то, что водитель одного из большегрузов не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате аварии пострадали водитель «Газели» и три его пассажирки.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области произошло из-за того, что водитель одного из большегрузов не соблюдал безопасную дистанцию, сообщает Госавтоинспекция региона.

Ранее МЧС региона сообщило, что 4 человека пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков во вторник утром у деревни Слободское

"Тридцатого июня в 7.45 мск на 47 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров возле города Бор водитель автомобиля "Газель" повернул с главной дороги на второстепенную. Двигавшийся сзади в попутном направлении автомобиль Peugeot не выдержал безопасное расстояние до впереди движущегося транспорта и совершил столкновение с "Газелью", - говорится в сообщении.

После этого "Газель" столкнулась со стоящей на дороге фурой JH6, в которую также врезался грузовик Peugeot.