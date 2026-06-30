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Появились новые детали ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 30.06.2026
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16:25 30.06.2026 (обновлено: 16:34 30.06.2026)
Появились новые детали ДТП в Нижегородской области

Виновником ДТП с микроавтобусом под Нижним Новгородом стал водитель грузовика

© Фото : Госавтоинспекция Нижегородской областиПоследствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области
Последствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Нижегородской области
Последствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области произошло столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков.
  • Причиной ДТП стало то, что водитель одного из большегрузов не соблюдал безопасную дистанцию.
  • В результате аварии пострадали водитель «Газели» и три его пассажирки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области произошло из-за того, что водитель одного из большегрузов не соблюдал безопасную дистанцию, сообщает Госавтоинспекция региона.
Ранее МЧС региона сообщило, что 4 человека пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков во вторник утром у деревни Слободское.
"Тридцатого июня в 7.45 мск на 47 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров возле города Бор водитель автомобиля "Газель" повернул с главной дороги на второстепенную. Двигавшийся сзади в попутном направлении автомобиль Peugeot не выдержал безопасное расстояние до впереди движущегося транспорта и совершил столкновение с "Газелью", - говорится в сообщении.
После этого "Газель" столкнулась со стоящей на дороге фурой JH6, в которую также врезался грузовик Peugeot.
"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель "Газели" и три его пассажирки", - сообщили в Госавтоинспекции региона.
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