Появились новые детали ДТП в Нижегородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области произошло столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков.
- Причиной ДТП стало то, что водитель одного из большегрузов не соблюдал безопасную дистанцию.
- В результате аварии пострадали водитель «Газели» и три его пассажирки.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Столкновение микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области произошло из-за того, что водитель одного из большегрузов не соблюдал безопасную дистанцию, сообщает Госавтоинспекция региона.
Ранее МЧС региона сообщило, что 4 человека пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков во вторник утром у деревни Слободское.
"Тридцатого июня в 7.45 мск на 47 километре автодороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров возле города Бор водитель автомобиля "Газель" повернул с главной дороги на второстепенную. Двигавшийся сзади в попутном направлении автомобиль Peugeot не выдержал безопасное расстояние до впереди движущегося транспорта и совершил столкновение с "Газелью", - говорится в сообщении.
После этого "Газель" столкнулась со стоящей на дороге фурой JH6, в которую также врезался грузовик Peugeot.
"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель "Газели" и три его пассажирки", - сообщили в Госавтоинспекции региона.