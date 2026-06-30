В Нижегородской области произошло массовое ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Грузовик и еще 17 автомобилей столкнулись на трассе под Нижним Новгородом, сообщило МВД региона.

По предварительной информации, 30 июня около 7.50 на трассе в деревне Ольгино водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 транспортными средствами.