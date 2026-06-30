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В Нижегородской области произошло массовое ДТП - РИА Новости, 30.06.2026
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10:46 30.06.2026
В Нижегородской области произошло массовое ДТП

В Нижегородской области грузовик столкнулся с 17 автомобилями

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе под Нижним Новгородом произошло столкновение грузовика с 17 автомобилями.
  • Никто из участников аварии не обращался за медицинской помощью.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Грузовик и еще 17 автомобилей столкнулись на трассе под Нижним Новгородом, сообщило МВД региона.
По предварительной информации, 30 июня около 7.50 на трассе в деревне Ольгино водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с 17 транспортными средствами.
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"В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия.
Ранее МЧС региона сообщало о массовом ДТП возле Ольгино, не уточняя число автомобилей.
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