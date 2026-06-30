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Дрон ВСУ убил мирного жителя, пытавшегося выйти из Константиновки - РИА Новости, 30.06.2026
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Дрон ВСУ убил мирного жителя, пытавшегося выйти из Константиновки

ВСУ ударным дроном убили мирного жителя, который пытался выйти из Константиновки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Константиновка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики атаковали FPV-дроном пожилого мирного жителя, который пытался покинуть Константиновку.
  • По словам командира штурмовой роты, украинские боевики делали жизнь гражданского населения города невыносимой и не позволяли покинуть город.
  • Константиновка является важным логистическим центром для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские боевики ударным дроном убили пожилого мирного жителя, который пытался выйти из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 77-го полка "Южной" группировки с позывным Снегирь.
"Видели мы один случай, как пожилой человек пытался выйти из Константиновки самостоятельно в наш тыл. Было видно, что этот человек не военнослужащий. Это гражданский, пожилой, с палочкой, с мешочком. Но противник по нему отработал FPV-дроном", – рассказал Снегирь.
По его словам, украинские боевики постепенно делали жизнь гражданского населения города невыносимой, но в тоже время не позволяли покинуть город.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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