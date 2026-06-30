ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские боевики ударным дроном убили пожилого мирного жителя, который пытался выйти из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 77-го полка "Южной" группировки с позывным Снегирь.

По его словам, украинские боевики постепенно делали жизнь гражданского населения города невыносимой, но в тоже время не позволяли покинуть город.