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В ДНР сотрудник МЧС погиб из-за атаки украинского дрона - РИА Новости, 30.06.2026
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10:04 30.06.2026 (обновлено: 10:08 30.06.2026)
В ДНР сотрудник МЧС погиб из-за атаки украинского дрона

Сотрудник МЧС погиб из-за атаки БПЛА на Донецк, трое ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи
Сотрудник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке в результате атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС России, трое пострадали.
  • Пожарные выехали на тушение двух грузовых автомобилей, атакованных БПЛА, и во время тушения был нанесен повторный удар.
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС России погиб в результате атаки БПЛА на Донецк, трое пострадали, сообщили в ведомстве.
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"В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС России, пострадали – трое", - говорится в сообщении МЧС ДНР в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пожарные выехали на тушение двух грузовых автомобилей, атакованных БПЛА. Во время тушения был снова нанесен удар, четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы.
Пострадавший пожарный с осколочными ранения смог до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны, остановив артериальное кровотечение, добавили в ведомстве.
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"Командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью – его сердце остановилось в одном из отделений больницы", - сообщили в МЧС ДНР.
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