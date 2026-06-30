В ДНР сотрудник МЧС погиб из-за атаки украинского дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке в результате атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС России, трое пострадали.
- Пожарные выехали на тушение двух грузовых автомобилей, атакованных БПЛА, и во время тушения был нанесен повторный удар.
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС России погиб в результате атаки БПЛА на Донецк, трое пострадали, сообщили в ведомстве.
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"В Донецке из-за атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС России, пострадали – трое", - говорится в сообщении МЧС ДНР в канале на платформе "Макс".
Пострадавший пожарный с осколочными ранения смог до приезда скорой наложить жгут водителю автоцистерны, остановив артериальное кровотечение, добавили в ведомстве.
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"Командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью – его сердце остановилось в одном из отделений больницы", - сообщили в МЧС ДНР.