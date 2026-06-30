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Эбола может распространиться на еще две провинции ДР Конго, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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23:41 30.06.2026
Эбола может распространиться на еще две провинции ДР Конго, сообщили СМИ

Reuters: в 2 провинциях ДР Конго отслеживают возможные случаи заражения Эболой

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereВрач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго
Врач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Врач возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медработники отслеживают возможные случаи заболевания вирусом Эбола в провинциях Чопо и Верхнее Уэле, ранее не затронутых вспышкой.
  • Два человека, контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и помещенные в изоляцию для тестирования, бежали в провинцию Верхнее Уэле, один из них сдал положительный тест на вирус.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Медработники отслеживают возможные случаи заболевания вирусом Эбола в двух провинциях Демократической Республики Конго Чопо и Верхнее Уэле, ранее не затронутых вспышкой, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет министерства здравоохранения ДРК и заявление высокопоставленного чиновника.
"В провинции Чопо медицинские работники наблюдают за людьми, которые могли контактировать с телом беременной женщины, умершей от Эболы в зоне здравоохранения Ниания провинции Итури... Два человека, идентифицированные как контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и помещенные в изоляцию для проведения тестирования, бежали в провинцию Верхнее Уэле", - передает агентство.
Отмечается, что один из бежавших сдал положительный тест на вирус. Они оба были найдены, теперь возвращаются в Нианию, тогда как медперсонал ищет всех, с кем они могли контактировать.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. По последним данным, число скончавшихся в результате вспышки болезни достигло 377, подтверждено 1307 случаев заболевания.
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21 мая, 11:30
 
Демократическая Республика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки ЭболаВ мире
 
 
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