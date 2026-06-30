Эбола может распространиться на еще две провинции ДР Конго, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Медработники отслеживают возможные случаи заболевания вирусом Эбола в провинциях Чопо и Верхнее Уэле, ранее не затронутых вспышкой.

Два человека, контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и помещенные в изоляцию для тестирования, бежали в провинцию Верхнее Уэле, один из них сдал положительный тест на вирус.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Медработники отслеживают возможные случаи заболевания вирусом Эбола в двух провинциях Демократической Республики Конго Чопо и Верхнее Уэле, ранее не затронутых вспышкой, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет министерства здравоохранения ДРК и заявление высокопоставленного чиновника.

"В провинции Чопо медицинские работники наблюдают за людьми, которые могли контактировать с телом беременной женщины, умершей от Эболы в зоне здравоохранения Ниания провинции Итури... Два человека, идентифицированные как контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и помещенные в изоляцию для проведения тестирования, бежали в провинцию Верхнее Уэле", - передает агентство.

Отмечается, что один из бежавших сдал положительный тест на вирус. Они оба были найдены, теперь возвращаются в Нианию, тогда как медперсонал ищет всех, с кем они могли контактировать.