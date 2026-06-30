В ДНР из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя

«

"В Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль скорой медицинской помощи пострадали сотрудники — женщины 2004 и 1980 года рождения, мужчина 1982 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки по территории коммунального предприятия пострадал сотрудник — мужчина 1969 года рождения. Кроме того, пострадали женщины 1964 и 1961 года рождения", — добавил Пушилин.