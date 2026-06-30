В ДНР из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя в ДНР погибли и девять пострадали из-за атак украинских беспилотников.
- Повреждены три жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой медицинской помощи, шесть грузовых автомобилей в нескольких городских округах.
- Среди пострадавших и погибших — сотрудники МЧС России и гражданские лица.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Два мирных жителя ДНР погибли во вторник в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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"Два мирных жителя Республики, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части МЧС России, погибли, еще девять мирных жителей, в том числе трое сотрудников МЧС России, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.)", — написал он в канале на платформе "Макс".
По словам главы региона, поздней ночью сотрудники 10-й пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовых автомобилей. В момент проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов. В результате четверо сотрудников МЧС получили ранения, их госпитализировали. Командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью, также погиб сторож автостоянки.
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"В Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль скорой медицинской помощи пострадали сотрудники — женщины 2004 и 1980 года рождения, мужчина 1982 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки по территории коммунального предприятия пострадал сотрудник — мужчина 1969 года рождения. Кроме того, пострадали женщины 1964 и 1961 года рождения", — добавил Пушилин.
Он подчеркнул, что повреждения получили три жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой медицинской помощи, шесть грузовых автомобилей в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, в Кураховском и Тельмановском муниципальных округах.
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