В ДНР заочно предстанет перед судом наемник из США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дэвид Джошуа Маршалл, гражданин США, воевавший на стороне Киева, заочно обвиняется в ДНР по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
- Маршалл объявлен в международный розыск и заочно арестован.
- По версии следствия, Маршалл с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года принимал участие в боях против ВС РФ на территории ДНР и получил за это вознаграждение.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Наемник из США Дэвид Джошуа Маршалл, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Дэвида Джошуа Маршалла... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Маршалл заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. В настоящее время наемник объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Маршалл через пункт пропуска Польши прибыл на Украину, вступил в ряды интернационального легиона, где прошел подготовку, получил экипировку и вооружение. Отмечается, что затем Маршалл в качестве наемника до сентября 2025 года принимал участие в боях против ВС РФ на территории ДНР. Как рассказали в ГП РФ, за это наемник получил вознаграждение на сумму, эквивалентную почти двум миллионам рублей.
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