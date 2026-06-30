В ДНР заочно предстанет перед судом наемник из США

Подчеркивается, что Маршалл заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. В настоящее время наемник объявлен в международный розыск, он заочно арестован.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Маршалл через пункт пропуска Польши прибыл на Украину, вступил в ряды интернационального легиона, где прошел подготовку, получил экипировку и вооружение. Отмечается, что затем Маршалл в качестве наемника до сентября 2025 года принимал участие в боях против ВС РФ на территории ДНР. Как рассказали в ГП РФ, за это наемник получил вознаграждение на сумму, эквивалентную почти двум миллионам рублей.