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Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Минск и Киев ведут диалог - РИА Новости, 30.06.2026
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00:42 30.06.2026
Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Минск и Киев ведут диалог

Рыбаков: Минск и Киев ведут диалог для поиска точек соприкосновения

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения.
  • Все обмены пленными между российской и украинской сторонами проходят при содействии Белоруссии на территории республики.
ООН, 30 июн - РИА Новости. Минск и Киев ведут конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения, он будет продолжен, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. Этот диалог дает свои результаты и будет продолжен", - сказал Рыбаков в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.
Он отметил, что все обмены пленными между российской и украинской сторонами проходят при содействии Белоруссии на территории республики.
"Все это необходимо учитывать, прежде чем выносить обвинения в публичную плоскость и устраивать провокации", - добавил постпред Белоруссии при ООН.
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