В ФРГ скачок цен на импорт достиг самого высокого показателя с 2022 года

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае 2026 года скачок цен на импорт в Германии достиг самого высокого показателя с 2022 года — стоимость ввезенных из-за границы товаров и услуг выросла на 6,8 % по сравнению с ценами в аналогичный месяц предыдущего года.

Наибольшее влияние на рост цен оказал скачок стоимости промежуточных товаров (на 10,1 %) и энергии (на 37,2 %).

Экспортные цены в мае также выросли на 3,4 % по сравнению с маем прошлого года — это самый высокий показатель с февраля 2023 года.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Скачок цен на импорт в Германии достиг самого высокого показателя с 2022 года - в мае стоимость ввезенных из-за границы товаров и услуг в ФРГ выросла на 6,8% по сравнению с ценами в аналогичный месяц предыдущего года, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).

"Цены на импорт в мае 2026 года были выше чем в мае 2025 года на 6,8%. Это самый сильный рост в сравнении с месяцем предыдущего года с декабря 2022 года (тогда он составил 9,6% по сравнению с декабрем 2021 года)", - говорится в публикации на сайте бюро.

По данным Destatis , наибольшее влияние на это оказал рост цен на промежуточные товары - их стоимость подскочила на 10,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года - и энергию, которая подорожала на 37,2%.

Кроме того, отмечается, что экспортные цены в мае также выросли на 3,4% по сравнению с маем прошлого года - это самый высокий показатель с февраля 2023 года.