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В ФРГ скачок цен на импорт достиг самого высокого показателя с 2022 года - РИА Новости, 30.06.2026
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13:11 30.06.2026
В ФРГ скачок цен на импорт достиг самого высокого показателя с 2022 года

Destatis: в ФРГ скачок цен на импорт достиг рекордного показателя с 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае 2026 года скачок цен на импорт в Германии достиг самого высокого показателя с 2022 года — стоимость ввезенных из-за границы товаров и услуг выросла на 6,8 % по сравнению с ценами в аналогичный месяц предыдущего года.
  • Наибольшее влияние на рост цен оказал скачок стоимости промежуточных товаров (на 10,1 %) и энергии (на 37,2 %).
  • Экспортные цены в мае также выросли на 3,4 % по сравнению с маем прошлого года — это самый высокий показатель с февраля 2023 года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Скачок цен на импорт в Германии достиг самого высокого показателя с 2022 года - в мае стоимость ввезенных из-за границы товаров и услуг в ФРГ выросла на 6,8% по сравнению с ценами в аналогичный месяц предыдущего года, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"Цены на импорт в мае 2026 года были выше чем в мае 2025 года на 6,8%. Это самый сильный рост в сравнении с месяцем предыдущего года с декабря 2022 года (тогда он составил 9,6% по сравнению с декабрем 2021 года)", - говорится в публикации на сайте бюро.
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По данным Destatis, наибольшее влияние на это оказал рост цен на промежуточные товары - их стоимость подскочила на 10,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года - и энергию, которая подорожала на 37,2%.
Кроме того, отмечается, что экспортные цены в мае также выросли на 3,4% по сравнению с маем прошлого года - это самый высокий показатель с февраля 2023 года.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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