Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил отправить на фронт около 30 тысяч сотрудников военкомата, которые никогда не принимали участия в боевых действиях.
- По его словам, менее 40% сотрудников территориальных центров комплектования имеют боевой опыт.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил отправлять на фронт сотрудников военкомата, которые никогда не принимали участие в боевых действиях, а лишь мобилизуют непригодных к службе мужчин.
"То, что сегодня происходит в системе, разрушает доверие не только к мобилизации, но и ко всему государству. Как стало известно из ответов на наши официальные запросы, несмотря на заявления властей о ветеранах в территориальных центрах комплектования, людей с боевым опытом там работает менее 40%. Поэтому предлагаю отправить на фронт тех представителей этой структуры, которые никогда там не были – это около 30 тысяч человек. Это будет лучшей реформой системы мобилизации", - написал Разумков в своем Telegram-канале
По его словам, военные ВСУ заявляют, что сотрудники военкоматов на Украине мобилизуют по большей части непригодных к службе в армии мужчин.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.