Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады предложил отправлять на фронт сотрудников ТЦК - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 30.06.2026
Депутат Рады предложил отправлять на фронт сотрудников ТЦК

Депутат Рады Разумков предложил отправлять на фронт сотрудников военкоматов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дмитрий Разумков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил отправить на фронт около 30 тысяч сотрудников военкомата, которые никогда не принимали участия в боевых действиях.
  • По его словам, менее 40% сотрудников территориальных центров комплектования имеют боевой опыт.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил отправлять на фронт сотрудников военкомата, которые никогда не принимали участие в боевых действиях, а лишь мобилизуют непригодных к службе мужчин.
"То, что сегодня происходит в системе, разрушает доверие не только к мобилизации, но и ко всему государству. Как стало известно из ответов на наши официальные запросы, несмотря на заявления властей о ветеранах в территориальных центрах комплектования, людей с боевым опытом там работает менее 40%. Поэтому предлагаю отправить на фронт тех представителей этой структуры, которые никогда там не были – это около 30 тысяч человек. Это будет лучшей реформой системы мобилизации", - написал Разумков в своем Telegram-канале
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
На Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду
Вчера, 16:14
По его словам, военные ВСУ заявляют, что сотрудники военкоматов на Украине мобилизуют по большей части непригодных к службе в армии мужчин.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
СМИ: в Одессе девушка ранила сотрудника ТЦК во время мобилизации ее парня
Вчера, 08:54
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала