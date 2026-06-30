Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что дефицит кадров остается вызовом для российской экономики.
- Показатель безработицы находится на минимальных значениях — 2,2% по итогам апреля.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Премьер-министр во вторник провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда.
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"Сегодня мы обсудим тему, которая имеет важнейшее значение для экономики страны, для динамики развития ВВП и повышения благосостояния наших граждан. Речь идет о производительности труда. Одним из актуальных вызовов является дефицит кадров. Это подтверждает и показатель безработицы. Он уже, вы знаете, давно находится на минимальных значениях, 2,2% по итогам апреля", - сказал Мишустин в ходе сессии.
Он подчеркнул, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства.