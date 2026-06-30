В Дании сообщили, что подготовили новый пакет военной помощи Украине

Согласно публикации, пакет помощи включает в себя боеприпасы, вооружение, средства для обучения украинских солдат и прочее. Отмечается, что за все время конфликта Дания выделила Киеву военную помощь на общую сумму 76,8 миллиарда крон, или 11,7 миллиарда долларов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.