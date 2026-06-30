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В Дании сообщили, что подготовили новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2026
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20:23 30.06.2026
В Дании сообщили, что подготовили новый пакет военной помощи Украине

Власти Дании собрали пакет военной помощи Украине на сумму около $671 млн

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Дании подготовило пакет военной помощи Украине на сумму около 671 миллиона долларов.
  • Часть средств (198 миллионов долларов) выделяется на «датскую модель», которая позволяет финансировать расходы Украины на закупки через оборонную промышленность Дании.
  • За все время конфликта Дания выделила Киеву военную помощь на общую сумму 11,7 миллиарда долларов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство Дании подготовило очередной пакет военной помощи Украине на общую сумму около 671 миллиона долларов, сообщает датское министерство обороны.
Новое правительство Дании в своей программе заявляло, что продолжит оказывать помощь Украине, в том числе военную, и будет поддерживать ее вступление в Евросоюз.
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"(Принятие - ред.) военного пакета помощи Украине номер 30 подчеркивает, что Дания по-прежнему твердо поддерживает Украину... Из примерно 4,4 миллиарда крон (671 миллиона долларов - ред.), в частности, около 1,3 миллиарда крон (198 миллионов долларов - ред.) выделяются на "датскую модель", которая позволяет финансировать расходы украинского государства на закупки через свою оборонную промышленность", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно публикации, пакет помощи включает в себя боеприпасы, вооружение, средства для обучения украинских солдат и прочее. Отмечается, что за все время конфликта Дания выделила Киеву военную помощь на общую сумму 76,8 миллиарда крон, или 11,7 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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