В Калифорнийском заливе произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло во вторник в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики.

Подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло во вторник в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики, подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа, сообщила система предупреждения о землетрясениях Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло во вторник в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики, подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа, сообщила система предупреждения о землетрясениях SASSLA

"Зафиксировано землетрясение предварительной магнитудой 6,2 в Калифорнийском заливе. Сообщается, что толчки ощущались на побережье Нижней Калифорнии Южной и Синалоа. Ожидается окончательный отчет Национальной сейсмологической службы", — говорится в сообщении системы сейсмического мониторинга в соцсети X.

По данным сервиса, землетрясение произошло во вторник в 13.46 по времени центральной части Мексики (22.46 мск).

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.