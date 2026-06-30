В Калифорнийском заливе произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло во вторник в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики.
- Подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа.
- Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло во вторник в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики, подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа, сообщила система предупреждения о землетрясениях SASSLA.
"Зафиксировано землетрясение предварительной магнитудой 6,2 в Калифорнийском заливе. Сообщается, что толчки ощущались на побережье Нижней Калифорнии Южной и Синалоа. Ожидается окончательный отчет Национальной сейсмологической службы", — говорится в сообщении системы сейсмического мониторинга в соцсети X.
По данным сервиса, землетрясение произошло во вторник в 13.46 по времени центральной части Мексики (22.46 мск).
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Национальная сейсмологическая служба Мексики пока не опубликовала окончательные данные о магнитуде и параметрах землетрясения.