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В Калифорнийском заливе произошло землетрясение - РИА Новости, 30.06.2026
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23:04 30.06.2026 (обновлено: 23:15 30.06.2026)
В Калифорнийском заливе произошло землетрясение

В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,2

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло во вторник в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики.
  • Подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа.
  • Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 произошло во вторник в акватории Калифорнийского залива у берегов Мексики, подземные толчки ощущались на побережье штатов Нижняя Калифорния Южная и Синалоа, сообщила система предупреждения о землетрясениях SASSLA.
"Зафиксировано землетрясение предварительной магнитудой 6,2 в Калифорнийском заливе. Сообщается, что толчки ощущались на побережье Нижней Калифорнии Южной и Синалоа. Ожидается окончательный отчет Национальной сейсмологической службы", — говорится в сообщении системы сейсмического мониторинга в соцсети X.
По данным сервиса, землетрясение произошло во вторник в 13.46 по времени центральной части Мексики (22.46 мск).
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Национальная сейсмологическая служба Мексики пока не опубликовала окончательные данные о магнитуде и параметрах землетрясения.
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