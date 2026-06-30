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В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего вместе с сожительницей - РИА Новости, 30.06.2026
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16:42 30.06.2026 (обновлено: 16:57 30.06.2026)
В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего вместе с сожительницей

В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего во время сплава по реке Агул

© Фото : КГКУ "Спасатель"Перевернутые лодки на реке Агул в Красноярском крае
Перевернутые лодки на реке Агул в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Перевернутые лодки на реке Агул в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае пропали мужчина и женщина, которые сплавлялись по реке Агул.
  • 28 июня спасатели нашли тела мужчины и женщины, а также перевернутые лодки.
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Тело мужчины, который пропал вместе со своей сожительницей во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, нашли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Спасатели по заявке полиции 28 июня выезжали на поиски 45-летней женщины и ее 43-летнего сожителя, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул, после чего перестали выходить на связь. В полицию 27 июня обратился брат мужчины. Во вторник утром спасатели нашли тело женщины.
"Сегодня... в ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены перевернутые лодки, а также тело мужчины", - сообщили в СК региона.
По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится процессуальная проверка.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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