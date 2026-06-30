В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего вместе с сожительницей

КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Тело мужчины, который пропал вместе со своей сожительницей во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, нашли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Спасатели по заявке полиции 28 июня выезжали на поиски 45-летней женщины и ее 43-летнего сожителя, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул, после чего перестали выходить на связь. В полицию 27 июня обратился брат мужчины. Во вторник утром спасатели нашли тело женщины.