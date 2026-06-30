В Красноярском крае нашли тело мужчины, пропавшего вместе с сожительницей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярском крае пропали мужчина и женщина, которые сплавлялись по реке Агул.
- 28 июня спасатели нашли тела мужчины и женщины, а также перевернутые лодки.
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Тело мужчины, который пропал вместе со своей сожительницей во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, нашли, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Спасатели по заявке полиции 28 июня выезжали на поиски 45-летней женщины и ее 43-летнего сожителя, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул, после чего перестали выходить на связь. В полицию 27 июня обратился брат мужчины. Во вторник утром спасатели нашли тело женщины.
"Сегодня... в ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены перевернутые лодки, а также тело мужчины", - сообщили в СК региона.
По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится процессуальная проверка.