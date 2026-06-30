Памятник Сталину и Бардину откроют в Череповце 19 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Череповце 19 июля откроют памятник металлургу Ивану Бардину и Иосифу Сталину.
- Благоустройство сквера на перекрестке улиц Металлургов — Сталеваров — проспекта Победы в Череповце завершится к 15 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Памятник металлургу, академику АН СССР Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину откроют в Череповце 19 июля, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
По словам главы региона, к 15 июля завершится благоустройство сквера на перекрестке улиц Металлургов – Сталеваров – проспекта Победы в Череповце. Именно здесь появится памятник Сталину и Бардину.
"Подготовлено основание сквера, заказаны малые архитектурные формы. Посмотрели размещение мачт освещения и скамеек. На благоустройство направлено 23 миллиона рублей внебюджетных средств. Постамент установлен, работа над памятником продолжается. Откроем его 19 июля в День металлурга. Держу объект на особом контроле", – отметил Филимонов.
Сталин и Бардин сыграли особую роль в становлении Череповца как одного из крупнейших металлургических центров страны. В 1940 году было принято решение о создании металлургической базы на Северо-Западе СССР, а реализация проекта стала возможной благодаря труду академика Бардина.
В декабре 2024 года памятник Сталину был открыт в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.