Памятник Сталину и Бардину откроют в Череповце 19 июля

Благоустройство сквера в Череповце, где появится памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину и академику Ивану Павловичу Бардину

Благоустройство сквера в Череповце, где появится памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину и академику Ивану Павловичу Бардину

Краткий пересказ от РИА ИИ В Череповце 19 июля откроют памятник металлургу Ивану Бардину и Иосифу Сталину.

Благоустройство сквера на перекрестке улиц Металлургов — Сталеваров — проспекта Победы в Череповце завершится к 15 июля.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Памятник металлургу, академику АН СССР Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину откроют в Череповце 19 июля, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, Филимонов осмотрел в Череповце место установки памятника.

По словам главы региона, к 15 июля завершится благоустройство сквера на перекрестке улиц Металлургов – Сталеваров – проспекта Победы в Череповце. Именно здесь появится памятник Сталину и Бардину.

"Подготовлено основание сквера, заказаны малые архитектурные формы. Посмотрели размещение мачт освещения и скамеек. На благоустройство направлено 23 миллиона рублей внебюджетных средств. Постамент установлен, работа над памятником продолжается. Откроем его 19 июля в День металлурга. Держу объект на особом контроле", – отметил Филимонов.

Сталин и Бардин сыграли особую роль в становлении Череповца как одного из крупнейших металлургических центров страны. В 1940 году было принято решение о создании металлургической базы на Северо-Западе СССР, а реализация проекта стала возможной благодаря труду академика Бардина.