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Памятник Сталину и Бардину откроют в Череповце 19 июля - РИА Новости, 30.06.2026
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21:02 30.06.2026

Памятник Сталину и Бардину откроют в Череповце 19 июля

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиБлагоустройство сквера в Череповце, где появится памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину и академику Ивану Павловичу Бардину
Благоустройство сквера в Череповце, где появится памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину и академику Ивану Павловичу Бардину - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Благоустройство сквера в Череповце, где появится памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину и академику Ивану Павловичу Бардину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Череповце 19 июля откроют памятник металлургу Ивану Бардину и Иосифу Сталину.
  • Благоустройство сквера на перекрестке улиц Металлургов — Сталеваров — проспекта Победы в Череповце завершится к 15 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Памятник металлургу, академику АН СССР Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину откроют в Череповце 19 июля, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Как сообщила пресс-служба губернатора, Филимонов осмотрел в Череповце место установки памятника.
По словам главы региона, к 15 июля завершится благоустройство сквера на перекрестке улиц Металлургов – Сталеваров – проспекта Победы в Череповце. Именно здесь появится памятник Сталину и Бардину.
"Подготовлено основание сквера, заказаны малые архитектурные формы. Посмотрели размещение мачт освещения и скамеек. На благоустройство направлено 23 миллиона рублей внебюджетных средств. Постамент установлен, работа над памятником продолжается. Откроем его 19 июля в День металлурга. Держу объект на особом контроле", – отметил Филимонов.
Сталин и Бардин сыграли особую роль в становлении Череповца как одного из крупнейших металлургических центров страны. В 1940 году было принято решение о создании металлургической базы на Северо-Западе СССР, а реализация проекта стала возможной благодаря труду академика Бардина.
В декабре 2024 года памятник Сталину был открыт в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.
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