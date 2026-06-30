ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Возможная война Европы с Россией может быть единственным способом зацепиться за власть для нынешних европейских лидеров, которых не поддерживает большинство населения в собственных странах, считает депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут.

Ранее в июне постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что после истощения Украины в конфликт могут напрямую вступить страны Европы. Как отметил дипломат, к этому европейские страны усиленно и ускоренно готовят, не забывая об обязательном оболванивании населения за счет тотальной демонизации России.