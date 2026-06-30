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Бут назвал единственный способ для лидеров Европы остаться у власти - РИА Новости, 30.06.2026
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02:36 30.06.2026 (обновлено: 06:00 30.06.2026)
Бут назвал единственный способ для лидеров Европы остаться у власти

Бут: война с РФ может быть единственным способом глав Европы остаться у власти

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Виктор Бут. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут считает, что возможная война Европы с Россией может быть способом для европейских лидеров удержаться у власти.
  • По мнению Бута, начало войны даст возможность европейским политикам объявить военное положение, отложить выборы и полностью захватить власть.
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Возможная война Европы с Россией может быть единственным способом зацепиться за власть для нынешних европейских лидеров, которых не поддерживает большинство населения в собственных странах, считает депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут.
«
"Эти люди крайне непопулярны в своих странах… Поэтому война для них — это, пожалуй, единственный способ удержаться у власти и сохранить свое влияние", — сказал он в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону.
По мнению Бута, начало войны даст возможность европейским политикам объявить военное положение, отложить выборы и полностью захватить власть.
Ранее в июне постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что после истощения Украины в конфликт могут напрямую вступить страны Европы. Как отметил дипломат, к этому европейские страны усиленно и ускоренно готовят, не забывая об обязательном оболванивании населения за счет тотальной демонизации России.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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25 июня, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияУльяновская областьВиктор БутТакер КарлсонДмитрий ПолянскийЛДПРОБСЕ
 
 
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