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Британия выделит два миллиарда долларов на борьбу с подлодками России - РИА Новости, 30.06.2026
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19:25 30.06.2026
Британия выделит два миллиарда долларов на борьбу с подлодками России

Британия выделит два миллиарда долларов на борьбу с подлодками России в Арктике

© AP Photo / Matt DunhamФлаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на программу "Атлантический бастион" по борьбе с подводными лодками ВМФ России в Арктике.
  • Программа "Атлантический бастион" подразумевает защиту Северной Атлантики от подводной угрозы со стороны модернизированного российского флота с применением беспилотных технологий.
ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости. Великобритания выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов) на так называемой программу "Атлантический бастион" (Atlantic Bastion) по борьбе с подводными лодками ВМФ РФ в Арктике, следует из бюджета британского министерства обороны.
Во вторник британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов) на развитие различных секторов ВПК. Как следует из документа, страна увеличит военный бюджет на 27%, до 80 миллиардов фунтов стерлингов (105 миллиардов долларов) в год к 2029 году.
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""Атлантический бастион" создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от возникающих угроз. Мы потратим дополнительно 1,5 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет на поддержку этих усилий", - говорится в документе.
Отмечается, что совместный с НАТО план подразумевает защиту Северной Атлантики от "постоянной и растущей подводной угрозы" со стороны модернизированного российского флота подводных лодок.
Как утверждается, Atlantic Bastion включает в себя применение беспилотных технологий и их сочетание с традиционными силами ВМС.
"Это позволит Великобритании находить, отслеживать и, при необходимости, действовать против противников с беспрецедентной эффективностью на обширных акваториях океана", - говорится в документе.
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