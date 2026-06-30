Краткий пересказ от РИА ИИ Джордж Галлоуэй, лидер Рабочей партии Великобритании, рассказал в Пекине о корнях враждебности британских элит к России, уходящих в середину XIX века.

Он подчеркнул, что враждебность Запада к России не зависит от личности руководителя в Кремле.

По мнению Галлоуэя, британские элиты действовали против России на протяжении многих лет и продолжили бы это делать при любом руководителе, стремящемся сохранить страну единой и независимой.

ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Враждебность правящих британских элит к России уходит корнями к середине 19-го века и не зависит от руководителей в Кремле, заявил в Пекине лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй.

Во вторник на территории Российского культурного центра в китайской столице состоялась лекция британского социалиста, семикратного члена Палаты общин Великобритании , лидера Партии труда Британии Гэллоуэя на тему "Почему Запад выступает против России".

"Враждебность Запада к России возникла задолго до (президента РФ) Владимира Путина, она возникла задолго даже до большевиков, враждебность британской правящей элиты к России уходит корнями как минимум в середину XIX века, а многие сказали бы - еще раньше", - отметил он.

Галлоуэй считает, что враждебность британских элит к России никогда не менялась, независимо от того, кто находился у власти в Кремле.

"Это важно понимать, потому что сейчас вам пытаются внушить, будто они выступают против России лишь из-за специальной военной операции на Украине, они хотят, чтобы вы поверили, будто они всего лишь против Путина", - добавил он.