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Британский политик рассказал о корнях русофобии в Великобритании - РИА Новости, 30.06.2026
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19:02 30.06.2026
Британский политик рассказал о корнях русофобии в Великобритании

Галлоуэй: русофобия в Великобритании уходит корнями к середине XIX века

© AP Photo / Matt DunhamФлаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джордж Галлоуэй, лидер Рабочей партии Великобритании, рассказал в Пекине о корнях враждебности британских элит к России, уходящих в середину XIX века.
  • Он подчеркнул, что враждебность Запада к России не зависит от личности руководителя в Кремле.
  • По мнению Галлоуэя, британские элиты действовали против России на протяжении многих лет и продолжили бы это делать при любом руководителе, стремящемся сохранить страну единой и независимой.
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Враждебность правящих британских элит к России уходит корнями к середине 19-го века и не зависит от руководителей в Кремле, заявил в Пекине лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй.
Во вторник на территории Российского культурного центра в китайской столице состоялась лекция британского социалиста, семикратного члена Палаты общин Великобритании, лидера Партии труда Британии Гэллоуэя на тему "Почему Запад выступает против России".
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"Враждебность Запада к России возникла задолго до (президента РФ) Владимира Путина, она возникла задолго даже до большевиков, враждебность британской правящей элиты к России уходит корнями как минимум в середину XIX века, а многие сказали бы - еще раньше", - отметил он.
Галлоуэй считает, что враждебность британских элит к России никогда не менялась, независимо от того, кто находился у власти в Кремле.
"Это важно понимать, потому что сейчас вам пытаются внушить, будто они выступают против России лишь из-за специальной военной операции на Украине, они хотят, чтобы вы поверили, будто они всего лишь против Путина", - добавил он.
По словам Галлоуэя, на протяжении многих лет элиты в Лондоне действовали против России и продолжали бы это делать при любом руководителе в Кремле, если бы он стремился сохранить свою страну единой, сильной, независимой и суверенной, а также не позволял разграбить ее огромные богатства "авантюристам глобального капитализма".
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