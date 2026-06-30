Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что страна вовлечена в противостояние с Россией на Украине оружием, деньгами и медийной поддержкой.

Он считает, что смена премьер-министра может стать возможностью добиться изменения политики в вопросе поддержки Киева.

По словам Галлоуэя, Лондон взял на себя обязательство в течение ста лет ежегодно выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов.

ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Великобритания вовлечена в противостояние с Россией на Украине оружием, деньгами и медийной поддержкой, заявил РИА Новости лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй.

Во вторник на территории Российского культурного центра в Пекине состоялась лекция британского социалиста, семикратного члена Палаты общин Великобритании , лидера Партии труда Британии (Workers Party of Britain) Гэллоуэя на тему "Почему Запад вступает против России".

"Солдатами, оружием, деньгами, дипломатической и медийной поддержкой британцы полностью вовлечены в эту войну против России", - сказал он.

Говоря о том, стоит ли ожидать изменений в вопросе поддержки Киева Лондоном при новом премьер-министре, Галлоуэй заявил, что "на первый взгляд нет никаких оснований полагать, что он (Энди Бернем - ред.) окажется лучше". При этом он отметил, что при смене премьер-министра "нет большого смысла продолжать абсолютно ту же политику, которой придерживался предшественник".

"Поэтому мы будем рассматривать смену Стармера на Бернема, если она произойдет, как возможность добиться изменения политики, получится это или нет - покажет время", - сказал Галлоуэй.