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Эксперт представила доклад, посвященный стратегическому развитию БРИКС - РИА Новости, 30.06.2026
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11:07 30.06.2026

Эксперт представила доклад, посвященный стратегическому развитию БРИКС

© РИА Новости / Арина Антонова | Перейти в медиабанкПресс-конференция руководителя Экспертного совета БРИКС — Россия Виктории Пановой
Пресс-конференция руководителя Экспертного совета БРИКС — Россия Виктории Пановой - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Арина Антонова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" был представлен доклад "Новый БРИКС для полицентричного мира: от мирового хаоса к упорядоченной многополярности", подготовленный Экспертным советом БРИКС – Россия. Документ систематизирует комплекс практических предложений, направленных на выстраивание устойчивой модели международного взаимодействия.
Глава Экспертного совета БРИКС – Россия Виктория Панова подчеркнула объективный и всесторонний характер доклада: в нем открыто обозначены проблемные зоны и одновременно дана взвешенная оценка достижениям БРИКС. "В докладе собран широкий спектр подходов – от консервативных оценок до идей, выходящих за рамки традиционных решений. Именно на стыке столь разных взглядов нередко рождаются стратегические инициативы, способные повлиять на глобальную политическую повестку", – отметила она.
Презентация доклада состоялась в рамках пресс-конференции, посвященной стратегическому видению развития БРИКС. В ходе мероприятия Панова также акцентировала внимание на том, что БРИКС не стремится к конфликту: "БРИКС не выстраивает повестку противостояния, однако сам формат инклюзивной альтернативы бросает вызов модели западной гегемонии. Для системы, основанной на санкциях и давлении, ключевым вызовом становится именно наш принцип работы: не исключать, а вовлекать страны в сотрудничество".
Глава Экспертного совета также напомнила, что целью БРИКС не является ни конфронтация с другими странами, ни формирование военных блоков. "Мы работаем над созданием устойчивой архитектуры, которая поможет участникам объединения защищать свой суверенитет и минимизировать риски внешнего давления", – подчеркнула Виктория Панова.
 
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