Эксперт представила доклад, посвященный стратегическому развитию БРИКС

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" был представлен доклад "Новый БРИКС для полицентричного мира: от мирового хаоса к упорядоченной многополярности", подготовленный Экспертным советом БРИКС – Россия. Документ систематизирует комплекс практических предложений, направленных на выстраивание устойчивой модели международного взаимодействия.

Глава Экспертного совета БРИКС – Россия Виктория Панова подчеркнула объективный и всесторонний характер доклада: в нем открыто обозначены проблемные зоны и одновременно дана взвешенная оценка достижениям БРИКС. "В докладе собран широкий спектр подходов – от консервативных оценок до идей, выходящих за рамки традиционных решений. Именно на стыке столь разных взглядов нередко рождаются стратегические инициативы, способные повлиять на глобальную политическую повестку", – отметила она.

Презентация доклада состоялась в рамках пресс-конференции, посвященной стратегическому видению развития БРИКС. В ходе мероприятия Панова также акцентировала внимание на том, что БРИКС не стремится к конфликту: "БРИКС не выстраивает повестку противостояния, однако сам формат инклюзивной альтернативы бросает вызов модели западной гегемонии. Для системы, основанной на санкциях и давлении, ключевым вызовом становится именно наш принцип работы: не исключать, а вовлекать страны в сотрудничество".