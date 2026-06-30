В Кремле прокомментировали атаки БПЛА на Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от действий киевского режима страдают гражданские лица.
- Ранее силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА на Подмосковье, в результате падения одного из них погиб шестимесячный ребенок.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на Подмосковье, заявил, что от преступных действий киевского режима страдают гражданские лица, об этом должны знать и помнить все.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА. В результате падения БПЛА, приведшего к пожару в частном доме, по дороге в больницу скончался шестимесячный ребенок.
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"Страдают гражданские лица, гибнут дети - это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все и об этом должны помнить все", - сказал Песков журналистам.