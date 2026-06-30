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В Кремле прокомментировали атаки БПЛА на Подмосковье - РИА Новости, 30.06.2026
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12:31 30.06.2026 (обновлено: 12:36 30.06.2026)
В Кремле прокомментировали атаки БПЛА на Подмосковье

Песков об атаке БПЛА в Подмосковье: от действий Киева страдают гражданские лица

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от действий киевского режима страдают гражданские лица.
  • Ранее силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА на Подмосковье, в результате падения одного из них погиб шестимесячный ребенок.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на Подмосковье, заявил, что от преступных действий киевского режима страдают гражданские лица, об этом должны знать и помнить все.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА. В результате падения БПЛА, приведшего к пожару в частном доме, по дороге в больницу скончался шестимесячный ребенок.
«
"Страдают гражданские лица, гибнут дети - это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все и об этом должны помнить все", - сказал Песков журналистам.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковАндрей Воробьев
 
 
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