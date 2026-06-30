Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области уничтожены БПЛА.
- По сообщению губернатора, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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"Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах", - написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.