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Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области - РИА Новости, 30.06.2026
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11:34 30.06.2026 (обновлено: 11:35 30.06.2026)
Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области уничтожены БПЛА.
  • По сообщению губернатора, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«
"Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах", - написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.
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