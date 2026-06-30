ПВО за ночь сбила 419 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 419 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.
- БПЛА были перехвачены в период с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня над территориями нескольких регионов России.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 419 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА в период с 20.00 29 июня до 7.00 30 июня.
"Перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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