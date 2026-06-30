В Ростовской области ночью сбили более 60 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в Ростовской области уничтожили более 60 БПЛА.
- Атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 60 БПЛА уничтожили в Ростовской области минувшей ночью, атаке подверглись пять районов, города Гуково и Таганрог, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены более шести десятков БПЛА", - написал он на платформе "Макс".
Уточняется, что атаке подверглись города Гуково и Таганрог, а также пять районов области: Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.
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