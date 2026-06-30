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Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 50 - РИА Новости, 30.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
04:21 30.06.2026 (обновлено: 06:12 30.06.2026)
Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 50

Силы ПВО сбили 50 БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили уже 50 беспилотников, атаковавший Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
  • Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты на прием и выпуск воздушных судов.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву, сбиты 50 БПЛА, об этом сообщил в канале на платформе "Макс" мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.
Аэропорты Домодедово и Жуковский закрывались на прием и выпуск воздушных судов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваСергей Собянин
 
 
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