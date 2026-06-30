Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 50

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили уже 50 беспилотников, атаковавший Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
- Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты на прием и выпуск воздушных судов.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву, сбиты 50 БПЛА, об этом сообщил в канале на платформе "Макс" мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.
Аэропорты Домодедово и Жуковский закрывались на прием и выпуск воздушных судов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18