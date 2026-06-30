ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии двух вражеских беспилотников.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбиты еще два вражеских беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сбиты еще два вражеских беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в канале на платформе "Макс".
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