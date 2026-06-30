Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву", - написал он в канале на платформе "Макс".
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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