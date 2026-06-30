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ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 30.06.2026
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03:59 30.06.2026
ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО сбили шесть БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗУ-23
ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву.
  • Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ПВО сбила шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву", - написал он в канале на платформе "Макс".
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваСергей Собянин
 
 
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