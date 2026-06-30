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Портрет Меркель представили для галереи канцлеров ФРГ в Берлине - РИА Новости, 30.06.2026
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23:46 30.06.2026
Портрет Меркель представили для галереи канцлеров ФРГ в Берлине

DPA: портрет Меркель представили для галереи канцлеров ФРГ в Берлине

© AP Photo / Michael KappelerБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Michael Kappeler
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В берлинском музее Боде прошла церемония открытия официального портрета экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.
  • Картина немецко-французского художника Жереми Кейраса в октябре будет передана Мерцу для размещения в канцелярии.
  • Меркель запечатлена на портрете в пиджаке василькового цвета, символизирующем "силу и власть", и изображена стоя, в отличие от своих предшественников.
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Церемония открытия официального портрета экс-канцлера Германии Ангелы Меркель прошла в берлинском музее Боде, полотно пополнит традиционную галерею немецких глав правительств, сообщает агентство DPA.
"Теперь и у Ангелы Меркель появился свой портрет в галерее канцлеров: картина немецко-французского художника Жереми Кейраса была торжественно открыта вечером в берлинском музее Боде в присутствии бывшего канцлера", - говорится в публикации.
Сообщается, что в октябре картина будет передана действующему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу для размещения в канцелярии. До этого момента она будет выставлена на обозрение широкой публике на Музейном острове в Берлине, неподалеку от квартиры Меркель.
Выступая на церемонии, Меркель отметила, что позирование во время написания портрета стало для нее "незабываемым событием".
Меркель запечатлена на портрете в пиджаке василькового цвета, символизирующем "силу и власть". В отличие от своих предшественников она изображена стоя. На ее лицо падает яркий свет, однако руки не сложены в характерный для экс-канцлера ромб — левая рука слегка опирается на спинку кресла.
Газета Zeit сообщила ранее, что портрет Меркель напишет малоизвестный художник Жереми Кейрас, который подал заявку по настоянию жительницы Брауншвейга, купившей несколько его работ. Формального конкурса на создание портрета не было. Кейрас отправил в Берлин письмо, к которому приложил цветные копии своих работ. В апреле 2025 года художник получил предложение о личной встрече с экс-канцлером, и Меркель, посовещавшись с доверенными лицами, выбрала его автором портрета.
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