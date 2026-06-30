Портрет Меркель представили для галереи канцлеров ФРГ в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ В берлинском музее Боде прошла церемония открытия официального портрета экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Картина немецко-французского художника Жереми Кейраса в октябре будет передана Мерцу для размещения в канцелярии.

Меркель запечатлена на портрете в пиджаке василькового цвета, символизирующем "силу и власть", и изображена стоя, в отличие от своих предшественников.

БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Церемония открытия официального портрета экс-канцлера Германии Ангелы Меркель прошла в берлинском музее Боде, полотно пополнит традиционную галерею немецких глав правительств, сообщает Церемония открытия официального портрета экс-канцлера Германии Ангелы Меркель прошла в берлинском музее Боде, полотно пополнит традиционную галерею немецких глав правительств, сообщает агентство DPA.

"Теперь и у Ангелы Меркель появился свой портрет в галерее канцлеров: картина немецко-французского художника Жереми Кейраса была торжественно открыта вечером в берлинском музее Боде в присутствии бывшего канцлера", - говорится в публикации.

Сообщается, что в октябре картина будет передана действующему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу для размещения в канцелярии. До этого момента она будет выставлена на обозрение широкой публике на Музейном острове в Берлине, неподалеку от квартиры Меркель.

Выступая на церемонии, Меркель отметила, что позирование во время написания портрета стало для нее "незабываемым событием".

Меркель запечатлена на портрете в пиджаке василькового цвета, символизирующем "силу и власть". В отличие от своих предшественников она изображена стоя. На ее лицо падает яркий свет, однако руки не сложены в характерный для экс-канцлера ромб — левая рука слегка опирается на спинку кресла.