В Белгородской области житель пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Криничное Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта, пострадал мирный житель.
- В Белгородском, Шебекинском округах зафиксированы повреждения автомобилей и торгового объекта в результате атак FPV-дронов.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта в селе Криничное Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.
«
"В селе Криничное Ракитянского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший осколочные ранения головы и тела, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным ведомства, в результате атак FPV-дронов в Белгородском округе разбиты стекла и повреждены кузова пяти автомобилей, также пострадали кабина "Газели" и фасад торгового объекта. В Шебекинском округе также зафиксированы повреждения грузовых автомобилей в районе села Доброе и селе Нежеголь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18