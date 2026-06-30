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В Белгородской области житель пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 30.06.2026
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13:58 30.06.2026
В Белгородской области житель пострадал при атаке ВСУ

В Белгородской области житель пострадал при атаке ВСУ на коммерческий объект

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© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Криничное Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта, пострадал мирный житель.
  • В Белгородском, Шебекинском округах зафиксированы повреждения автомобилей и торгового объекта в результате атак FPV-дронов.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта в селе Криничное Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.
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"В селе Криничное Ракитянского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший осколочные ранения головы и тела, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

По данным ведомства, в результате атак FPV-дронов в Белгородском округе разбиты стекла и повреждены кузова пяти автомобилей, также пострадали кабина "Газели" и фасад торгового объекта. В Шебекинском округе также зафиксированы повреждения грузовых автомобилей в районе села Доброе и селе Нежеголь.
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