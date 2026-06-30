В Белгородской области житель пострадал при атаке ВСУ

"В селе Криничное Ракитянского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший осколочные ранения головы и тела, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

По данным ведомства, в результате атак FPV-дронов в Белгородском округе разбиты стекла и повреждены кузова пяти автомобилей, также пострадали кабина "Газели" и фасад торгового объекта. В Шебекинском округе также зафиксированы повреждения грузовых автомобилей в районе села Доброе и селе Нежеголь.