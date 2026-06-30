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Источник: присутствие в Иордании баз США перестало быть надежной защитой - РИА Новости, 30.06.2026
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04:07 30.06.2026
Источник: присутствие в Иордании баз США перестало быть надежной защитой

РИА Новости: присутствие в Иордании баз США перестало быть надежной защитой

© REUTERS / WANA via PoolИран запускает ракеты в сторону Иордании
Иран запускает ракеты в сторону Иордании - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / WANA via Pool
Иран запускает ракеты в сторону Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Присутствие в Иордании американских военных объектов перестало быть надежной защитой и превратилось в источник высоких рисков, сообщил источник.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Присутствие в Иордании военных объектов США перестало быть надежной защитой, это источник высоких рисков, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Как сообщал ранее в июне иранский телеканал Press TV, Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам и центру управления на авиабазе "Муваффак Салти" под городом Азрак в Иордании.
"Присутствие в Иордании американских военных объектов перестало быть надежной защитой", - заявил собеседник агентства.
Он уверен, что "наоборот, они превратились в источник высоких рисков, прямую угрозу интересам национальной безопасности королевства, с которыми ее традиционные союзники уже давно и довольно демонстративно не считаются".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Американские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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