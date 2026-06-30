Источник: присутствие в Иордании баз США перестало быть надежной защитой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Присутствие в Иордании американских военных объектов перестало быть надежной защитой и превратилось в источник высоких рисков, сообщил источник.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Присутствие в Иордании военных объектов США перестало быть надежной защитой, это источник высоких рисков, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Как сообщал ранее в июне иранский телеканал Press TV, Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам и центру управления на авиабазе "Муваффак Салти" под городом Азрак в Иордании.
"Присутствие в Иордании американских военных объектов перестало быть надежной защитой", - заявил собеседник агентства.
Он уверен, что "наоборот, они превратились в источник высоких рисков, прямую угрозу интересам национальной безопасности королевства, с которыми ее традиционные союзники уже давно и довольно демонстративно не считаются".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.