Источник: присутствие в Иордании баз США перестало быть надежной защитой

Краткий пересказ от РИА ИИ Присутствие в Иордании американских военных объектов перестало быть надежной защитой и превратилось в источник высоких рисков, сообщил источник.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Присутствие в Иордании военных объектов США перестало быть надежной защитой, это источник высоких рисков, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Как сообщал ранее в июне иранский телеканал Press TV, Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам и центру управления на авиабазе "Муваффак Салти" под городом Азрак в Иордании.

"Присутствие в Иордании американских военных объектов перестало быть надежной защитой", - заявил собеседник агентства.

Он уверен, что "наоборот, они превратились в источник высоких рисков, прямую угрозу интересам национальной безопасности королевства, с которыми ее традиционные союзники уже давно и довольно демонстративно не считаются".