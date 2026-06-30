Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье арестовали восемь участников банды и их главаря - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 30.06.2026 (обновлено: 17:35 30.06.2026)
В Приангарье арестовали восемь участников банды и их главаря

СК: в Иркутской области арестовали восемь участников банды и их главаря

© УСМИ СК РоссииАрестованный участник банды, занимавшейся похищением людей и вымогательствам. Кадр видео
Арестованный участник банды, занимавшейся похищением людей и вымогательствам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© УСМИ СК России
Арестованный участник банды, занимавшейся похищением людей и вымогательствам. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области арестованы восемь участников банды и ее главарь, обвиняемые в похищении людей, вымогательствах и других преступлениях.
  • Главарь преступного сообщества с 2023 года организовал более 15 преступлений, в том числе похищение жителя Ангарска в 2024 году.
  • Фигурантам предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве, занятии высшего положения в преступной иерархии, участии в экстремистской деятельности и организации преступного сообщества.
ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Восемь участников банды, занимавшейся, в том числе, похищением людей и вымогательствами, и ее главарь арестованы в Иркутской области, информирует региональное управление СК РФ.
По версии следствия, житель Усолья-Сибирского создал преступное сообщество и руководил им. Он разрабатывал планы, создавал условия для совершения преступлений и координировал действия членов сообщества. С 2023 года организация совершила более 15 преступлений, в том числе против личности, общественной безопасности и государственной власти. В частности, в 2024 году они похитили жителя Ангарска и вымогали у него деньги. Удерживая мужчину несколько часов в автомобиле, сообщники требовали от него 200 тысяч рублей за ранее совершенное им ДТП.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В Москве арестовали участников банды, угонявшей дорогие иномарки
8 июня, 14:18
Один из руководителей преступного сообщества, являясь приверженцем международного общественного движения, признанного экстремистским, проводил личные беседы среди разделяющих криминальные взгляды жителей Усолья-Сибирского, разъяснял им основы идеологии запрещенной организации. Также он собирал деньги для пополнения ее материальной базы.
"Лидеры и участники преступного сообщества задержаны следователями СК при содействии сотрудников полиции и СОБР. По ходатайству следствия судом всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Девять фигурантов в зависимости от роли каждого обвиняются в похищении человека, вымогательстве, занятие высшего положения в преступной иерархии, участии в экстремистской деятельности, организации преступного сообщества. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых следователями изъяты пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов.
Уголовные дела возбуждены по материалам центра по противодействию экстремизму, управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД РФ и ГУФСИН России по Иркутской области.
Силовики накрыли ОПС, контролировавшее прием ставок для 14 онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
СК раскрыл подробности по делу банды, финансировавшей 14 онлайн-казино
8 июня, 09:09
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьУсолье-СибирскоеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала