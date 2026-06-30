В Приангарье арестовали восемь участников банды и их главаря

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иркутской области арестованы восемь участников банды и ее главарь, обвиняемые в похищении людей, вымогательствах и других преступлениях.

Главарь преступного сообщества с 2023 года организовал более 15 преступлений, в том числе похищение жителя Ангарска в 2024 году.

Фигурантам предъявлены обвинения в похищении человека, вымогательстве, занятии высшего положения в преступной иерархии, участии в экстремистской деятельности и организации преступного сообщества.

ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Восемь участников банды, занимавшейся, в том числе, похищением людей и вымогательствами, и ее главарь арестованы в Иркутской области, информирует региональное управление СК РФ.

По версии следствия, житель Усолья-Сибирского создал преступное сообщество и руководил им. Он разрабатывал планы, создавал условия для совершения преступлений и координировал действия членов сообщества. С 2023 года организация совершила более 15 преступлений, в том числе против личности, общественной безопасности и государственной власти. В частности, в 2024 году они похитили жителя Ангарска и вымогали у него деньги. Удерживая мужчину несколько часов в автомобиле, сообщники требовали от него 200 тысяч рублей за ранее совершенное им ДТП.

Один из руководителей преступного сообщества, являясь приверженцем международного общественного движения, признанного экстремистским, проводил личные беседы среди разделяющих криминальные взгляды жителей Усолья-Сибирского, разъяснял им основы идеологии запрещенной организации. Также он собирал деньги для пополнения ее материальной базы.

"Лидеры и участники преступного сообщества задержаны следователями СК при содействии сотрудников полиции и СОБР. По ходатайству следствия судом всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Девять фигурантов в зависимости от роли каждого обвиняются в похищении человека, вымогательстве, занятие высшего положения в преступной иерархии, участии в экстремистской деятельности, организации преступного сообщества. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых следователями изъяты пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов.