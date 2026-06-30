В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Бессоновка Белгородского округа.
- Пострадавший получил медицинскую помощь и был отпущен на амбулаторное лечение.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области при детонации беспилотников повреждены коммерческие объекты, многоквартирные дома и транспортные средства.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Бессоновка Белгородского округа, также беспилотники повредили жилье и транспорт в семи населенных пунктах Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"За медицинской помощью обратился водитель, который пострадал при атаке дрона на грузовой автомобиль в селе Бессоновка Белгородского округа. В городской больнице №2 Белгорода у мужчины диагностировали акубаротравму и осколочное ранение мягких тканей головы. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным ведомства, в поселке Октябрьский при детонации беспилотников повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, в селе Красный Хутор - грузовой автомобиль.
Кроме того, в Красной Яруге удар пришелся на кровлю многоквартирного дома и кузов грузовика, а в Новой Таволжанке Шебекинского округа повреждены крыша и шесть квартир жилого дома. В поселке Пролетарский, селе Криничное Ракитянского округа и селе Серетино Яковлевского округа дроны повредили дом и два транспортных средства.
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