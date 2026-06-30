В Белгородской области мужчина пострадал при атаке ВСУ

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке FPV-дрона ВСУ в селе Бессоновка Белгородского округа, также беспилотники повредили жилье и транспорт в семи населенных пунктах Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

Также, по данным ведомства, в поселке Октябрьский при детонации беспилотников повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, в селе Красный Хутор - грузовой автомобиль.

Кроме того, в Красной Яруге удар пришелся на кровлю многоквартирного дома и кузов грузовика, а в Новой Таволжанке Шебекинского округа повреждены крыша и шесть квартир жилого дома. В поселке Пролетарский, селе Криничное Ракитянского округа и селе Серетино Яковлевского округа дроны повредили дом и два транспортных средства.