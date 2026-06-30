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В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 30.06.2026
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12:10 30.06.2026
В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

Сальдо: в Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области погиб один человек в результате удара БПЛА в Старой Збурьевке.
  • Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. За последние сутки в результате обстрелов и ударов БПЛА со стороны киевского режима погиб один человек в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Мужчина 1976 года рождения погиб в результате удара БПЛА в Старой Збурьевке Голопристанского округа" , - написал Сальдо в канале на платформе Макс.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Богдановке, Великих Копанях, Григорьевке, Каховке, Клинах, Костогрызово, Крестовке, Новофедоровке, Раденске, Ставках, Счастливцево и Чаплинке.
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