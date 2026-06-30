В Херсонской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области погиб один человек в результате удара БПЛА в Старой Збурьевке.
- Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в нескольких населенных пунктах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. За последние сутки в результате обстрелов и ударов БПЛА со стороны киевского режима погиб один человек в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Богдановке, Великих Копанях, Григорьевке, Каховке, Клинах, Костогрызово, Крестовке, Новофедоровке, Раденске, Ставках, Счастливцево и Чаплинке.