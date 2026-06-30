На месте атаки БПЛА на белорусский автобус изъяты украинские компоненты

ООН, 30 июн - РИА Новости. На месте атаки БПЛА на белорусский автобус изъяты произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.