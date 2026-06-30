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На месте атаки БПЛА на белорусский автобус изъяты украинские компоненты - РИА Новости, 30.06.2026
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00:33 30.06.2026
На месте атаки БПЛА на белорусский автобус изъяты украинские компоненты

Рыбаков: на месте атаки БПЛА на белорусский автобус изъяты украинские компоненты

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ударный дрон атаковал гражданский автобус в Брянской области 17 июня.
  • В результате нападения погибла гражданка Белоруссии, девять человек получили ранения различной степени тяжести.
  • На месте атаки изъяты компоненты, произведенные на Украине, в том числе блок управления детонатором.
ООН, 30 июн - РИА Новости. На месте атаки БПЛА на белорусский автобус изъяты произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.
Ударный дрон атаковал 17 июня в Брянской области гражданский автобус, который перевозил на отдых в Геленджик белорусских граждан. В результате нападения погибла гражданка Белоруссии, девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, угрожающие жизни.
"В ходе осмотра места происшествия были изъяты объекты с маркировками на украинском языке. Среди таких объектов - блок управления детонатором, произведенный на заводе в городе Шостке Сумской области. Сам детонатор, а также аккумуляторная батарея являются компонентами, произведенными на Украине", - сказал белорусский постпред.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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В миреБелоруссияУкраинаБрянская областьВалентин РыбаковООН
 
 
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