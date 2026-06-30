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На Алтае женщину и ребенка госпитализировали после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.06.2026
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12:07 30.06.2026
На Алтае женщину и ребенка госпитализировали после ДТП с микроавтобусом

В Алтайском крае женщину и ребенка госпитализировали после ДТП с микроавтобусом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После опрокидывания микроавтобуса в Алтайском крае женщину и ребенка госпитализировали.
  • Остальных троих пострадавших направили на амбулаторное лечение.
  • Микроавтобус с гражданами Монголии ехал из Казахстана и опрокинулся на Чуйском тракте.
БАРНАУЛ, 30 июн – РИА Новости. Женщину и ребенка госпитализировали после опрокидывания микроавтобуса в Алтайском крае, остальных троих пострадавших направили на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
«
"В Центральную горбольницу Бийска госпитализированы два пациента. Ребенка положили в травматологию, женщину - в нейрохирургию... Состояние средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
Отмечается, что остальным пострадавшим в ДТП оказана необходимая помощь, они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.
Центр управления регионом сообщал, что на Чуйском тракте мужчина за рулем Toyota Alphard, двигаясь со стороны Бийска в направлении Республики Алтай, не справился с управлением, микроавтобус опрокинулся. Пострадали пять пассажиров, в том числе два ребенка 2017 и 2014 годов рождения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, микроавтобус с гражданами Монголии ехал из Казахстана.
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ПроисшествияБийскАлтайский крайРеспублика Алтай
 
 
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