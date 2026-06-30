На Алтае женщину и ребенка госпитализировали после ДТП с микроавтобусом

БАРНАУЛ, 30 июн – РИА Новости. Женщину и ребенка госпитализировали после опрокидывания микроавтобуса в Алтайском крае, остальных троих пострадавших направили на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Отмечается, что остальным пострадавшим в ДТП оказана необходимая помощь, они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Центр управления регионом сообщал, что на Чуйском тракте мужчина за рулем Toyota Alphard, двигаясь со стороны Бийска в направлении Республики Алтай, не справился с управлением, микроавтобус опрокинулся. Пострадали пять пассажиров, в том числе два ребенка 2017 и 2014 годов рождения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, микроавтобус с гражданами Монголии ехал из Казахстана.