Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025 году Россия добыла 31,5 миллиона карат алмазов, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году.

Мировая добыча алмазов сократилась на 8,4% и составила 98,825 миллиона карат, доля России в ней — 31,9%.

Мировой рынок экспорта сырых алмазов по итогам 2025 года сократился на 7,3%, до 264,1 миллиона карат.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года добыла 31,5 миллиона карат алмазов - на 15,6% меньше, чем годом ранее, сохранив за собой первое место в мире по их добыче, следует из расчетов РИА Новости по материалам Кимберлийского процесса.

По итогам 2024 года Россия добыла 37,3 миллиона карат алмазов.

Мировая добыча при этом сократилась на 8,4%, до 98,825 миллиона карат. Доля России в мировой добыче составила 31,9%.

Другие страны, вошедшие в топ-5 по объемам добычи, также сохранили свои позиции по итогам 2025 года. Ботсвана , расположившаяся на втором месте, добыла 15,5 миллиона карат алмазов, на 14,5% меньше, чем годом ранее.

Следом расположилась Ангола, где было произведено 15,2 миллиона карат алмазов - на 8,3% больше, чем в 2024 году. В Канаде за год добыча этих камней выросла 5,9% - до 14,1 миллиона карат. Замкнула пятерку ДР Конго с 8,9 миллионами карат - сокращение на 8,9% за год.

Мировой рынок экспорта сырых алмазов (циркуляция) по итогам 2025 года сократился на 7,3%, до 264,1 миллиона карат на 25,3 миллиарда долларов против 284,9 миллиона карат на 30 миллиардов долларов годом ранее.