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Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов - РИА Новости, 30.06.2026
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00:59 30.06.2026
Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов

РИА Новости: Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкАлмазы
Алмазы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Уткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году Россия добыла 31,5 миллиона карат алмазов, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году.
  • Мировая добыча алмазов сократилась на 8,4% и составила 98,825 миллиона карат, доля России в ней — 31,9%.
  • Мировой рынок экспорта сырых алмазов по итогам 2025 года сократился на 7,3%, до 264,1 миллиона карат.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года добыла 31,5 миллиона карат алмазов - на 15,6% меньше, чем годом ранее, сохранив за собой первое место в мире по их добыче, следует из расчетов РИА Новости по материалам Кимберлийского процесса.
По итогам 2024 года Россия добыла 37,3 миллиона карат алмазов.
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Мировая добыча при этом сократилась на 8,4%, до 98,825 миллиона карат. Доля России в мировой добыче составила 31,9%.
Другие страны, вошедшие в топ-5 по объемам добычи, также сохранили свои позиции по итогам 2025 года. Ботсвана, расположившаяся на втором месте, добыла 15,5 миллиона карат алмазов, на 14,5% меньше, чем годом ранее.
Следом расположилась Ангола, где было произведено 15,2 миллиона карат алмазов - на 8,3% больше, чем в 2024 году. В Канаде за год добыча этих камней выросла 5,9% - до 14,1 миллиона карат. Замкнула пятерку ДР Конго с 8,9 миллионами карат - сокращение на 8,9% за год.
Мировой рынок экспорта сырых алмазов (циркуляция) по итогам 2025 года сократился на 7,3%, до 264,1 миллиона карат на 25,3 миллиарда долларов против 284,9 миллиона карат на 30 миллиардов долларов годом ранее.
Из общего объема Россия экспортировала 29,8 миллиона карат на 2,54 миллиарда долларов.
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