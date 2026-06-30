Посол Вьетнама прокомментировал строительство АЭС в республике

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вьетнам и Россия выступают за ускорение процесса по строительству первой атомной электростанции в республике, сообщил РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.

Дипломат выразил надежду, что скоро будет закончено обсуждение технических вопросов после подписания соглашения.

Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт, объект будет построен на основе опыта сооружения первой очереди российской Ленинградской АЭС-2.