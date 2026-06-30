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Посол Вьетнама прокомментировал строительство АЭС в республике - РИА Новости, 30.06.2026
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17:13 30.06.2026 (обновлено: 17:32 30.06.2026)
Посол Вьетнама прокомментировал строительство АЭС в республике

Данг: Ханой и Москва выступают за ускорение строительства АЭС во Вьетнаме

© Фото : VNAПосол Вьетнама в России Данг Минь Кхой
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : VNA
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вьетнам и Россия выступают за ускорение процесса строительства первой атомной электростанции в Вьетнаме.
  • Россия и Вьетнам ранее подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1", предусматривающее строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вьетнам и Россия выступают за ускорение процесса по строительству первой атомной электростанции в республике, сообщил РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.
"Обе стороны (Вьетнам и Россия - ред.) надеются начать строительство. Обе стороны согласны, что надо ускорить этот процесс", - сказал он.
Дипломат выразил надежду, что скоро будет закончено обсуждение технических вопросов после подписания соглашения.
Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт, объект будет построен на основе опыта сооружения первой очереди российской Ленинградской АЭС-2.
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