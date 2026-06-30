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Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур" - РИА Новости, 30.06.2026
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06:30 30.06.2026
Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур"

Лихачев: пуск реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур" намечен на конец лета

© Фото : РосатомСтроительство АЭС "Руппур" в Бангладеш
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Росатом
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пуск ядерного реактора энергоблока №1 АЭС «Руппур» в Бангладеш намечен на конец нынешнего лета.
  • Ранее в активную зону реактора первого блока АЭС «Руппур» было загружено ядерное топливо, и планируется выход на минимально контролируемый уровень ядерной реакции.
  • Первая в Бангладеш АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пуск ядерного реактора, построенного с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, намечен на конец нынешнего лета, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Ранее в активную зону реактора первого блока АЭС "Руппур" было загружено ядерное топливо, напомнил Лихачев. "И вопрос конца лета - это выход на минимально контролируемый уровень ядерной реакции", - сказал он.
Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. После этого специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое энергоблоком электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
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БангладешРоссияДакка (город)Алексей ЛихачевАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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