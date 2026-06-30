Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пуск ядерного реактора энергоблока №1 АЭС «Руппур» в Бангладеш намечен на конец нынешнего лета.
- Ранее в активную зону реактора первого блока АЭС «Руппур» было загружено ядерное топливо, и планируется выход на минимально контролируемый уровень ядерной реакции.
- Первая в Бангладеш АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пуск ядерного реактора, построенного с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, намечен на конец нынешнего лета, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Ранее в активную зону реактора первого блока АЭС "Руппур" было загружено ядерное топливо, напомнил Лихачев. "И вопрос конца лета - это выход на минимально контролируемый уровень ядерной реакции", - сказал он.
Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. После этого специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое энергоблоком электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.