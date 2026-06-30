Лихачев назвал дату пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур"

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пуск ядерного реактора, построенного с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, намечен на конец нынешнего лета, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. После этого специалисты будут поэтапно повышать мощность реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое энергоблоком электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш.