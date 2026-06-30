Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российских нефти и газа для поддержки своей экономики.

АдГ неоднократно призывала снова ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток", считая, что для этого не хватает политической воли ФРГ.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германия должна прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать свою слабеющую экономику, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

"Дешевая энергия из России была секретом успеха "Сделано в Германии". Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это поставило нас в зависимость от США , которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам", - сказала она агентству Рейтер

Ранее АдГ неоднократно призывала снова ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток". Как заявлял РИА Новости в начале июня депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре, для запуска "Северного потока" не хватает политической воли ФРГ, технические проблемы можно устранить.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.