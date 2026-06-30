Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ призвала Германию прекратить бойкот российских нефти и газа - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 30.06.2026
Лидер АдГ призвала Германию прекратить бойкот российских нефти и газа

Вайдель заявила, что Германия должна вернуться к российским нефти и газу

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российских нефти и газа для поддержки своей экономики.
  • АдГ неоднократно призывала снова ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток", считая, что для этого не хватает политической воли ФРГ.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германия должна прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать свою слабеющую экономику, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Дешевая энергия из России была секретом успеха "Сделано в Германии". Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это поставило нас в зависимость от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам", - сказала она агентству Рейтер.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Больше не работает". О чем с перепугу рассказали в Германии
24 июня, 08:00
Ранее АдГ неоднократно призывала снова ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток". Как заявлял РИА Новости в начале июня депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре, для запуска "Северного потока" не хватает политической воли ФРГ, технические проблемы можно устранить.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Посол Украины в ФРГ пожаловался на растущую популярность АдГ
26 июня, 13:11
 
В миреРоссияСШАГерманияСеймур ХершАлиса ВайдельШтеффен КотреГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала