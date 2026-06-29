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Поисковик Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 29.06.2026
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05:33 29.06.2026
Поисковик Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак в России

РИА Новости: поисковик Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская компания Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак своей поисковой системы в России.
  • В случае одобрения заявки Роспатентом компания сможет предоставлять в РФ услуги в области компьютерных технологий.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская компания Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак своей поисковой системы в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство 18 июня текущего года. В случае одобрения заявки Роспатентом компания сможет предоставлять в РФ услуги в области компьютерных технологий.
Yahoo! - поисковая система одноименной компании из США. Запущена в 1994 году.
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