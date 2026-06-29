Поисковик Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская компания Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак своей поисковой системы в России.
- В случае одобрения заявки Роспатентом компания сможет предоставлять в РФ услуги в области компьютерных технологий.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская компания Yahoo! хочет зарегистрировать товарный знак своей поисковой системы в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство 18 июня текущего года. В случае одобрения заявки Роспатентом компания сможет предоставлять в РФ услуги в области компьютерных технологий.
Yahoo! - поисковая система одноименной компании из США. Запущена в 1994 году.