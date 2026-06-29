Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители правобережной части региона не смирились с неонацистской оккупацией и делают все ради победы России в СВО.

Сальдо напомнил о Дне партизан и подпольщиков и отметил, что херсонская земля знает цену подпольной борьбе.

Губернатор подчеркнул, что Херсон был, есть и будет русским.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Жители подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области не смирились с неонацистской оккупацией и делают все ради победы России в СВО, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В своем канале на платформе " Макс " он напомнил, что в понедельник отмечается День партизан и подпольщиков, когда люди вспоминают тех, кто в годы Великой Отечественной войны оставался на родной земле, жил рядом с врагом и все равно продолжал бороться за Родину. Он отметил, что херсонская земля знает цену подпольной борьбе, где помнят Илюшу Кулика, отряды Гирского, Ладычука, Комкова, мальчишек с Карантинного острова.

"И сегодня на Херсонщине есть люди, которые не смирились с неонацистской оккупацией правобережья. Они ждут Россию , верят в возвращение домой и делают все, что могут, ради нашей общей победы", - написал Сальдо

Он отметил, что Херсон был, есть и будет русским.

"Низкий поклон героям прошлого. Сил, мужества и Божьей помощи тем, кто продолжает их дело сегодня", - добавил губернатор.