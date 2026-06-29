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Жители Херсонской области не смирились с оккупацией ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.06.2026
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Жители Херсонской области не смирились с оккупацией ВСУ, заявил Сальдо

Сальдо: жители Херсонской области не смирились с неонацистской оккупацией

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители правобережной части региона не смирились с неонацистской оккупацией и делают все ради победы России в СВО.
  • Сальдо напомнил о Дне партизан и подпольщиков и отметил, что херсонская земля знает цену подпольной борьбе.
  • Губернатор подчеркнул, что Херсон был, есть и будет русским.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Жители подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области не смирились с неонацистской оккупацией и делают все ради победы России в СВО, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В своем канале на платформе "Макс" он напомнил, что в понедельник отмечается День партизан и подпольщиков, когда люди вспоминают тех, кто в годы Великой Отечественной войны оставался на родной земле, жил рядом с врагом и все равно продолжал бороться за Родину. Он отметил, что херсонская земля знает цену подпольной борьбе, где помнят Илюшу Кулика, отряды Гирского, Ладычука, Комкова, мальчишек с Карантинного острова.
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"И сегодня на Херсонщине есть люди, которые не смирились с неонацистской оккупацией правобережья. Они ждут Россию, верят в возвращение домой и делают все, что могут, ради нашей общей победы", - написал Сальдо.
Он отметил, что Херсон был, есть и будет русским.
"Низкий поклон героям прошлого. Сил, мужества и Божьей помощи тем, кто продолжает их дело сегодня", - добавил губернатор.
Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. По последним данным, российскими войсками освобождено 76% Херсонской области.
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