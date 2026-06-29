Названы города-лидеры по объемам ввода жилья

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидерами по вводу жилья на одного жителя в 2025 году стали Кызыл (2,35 кв. м), Краснодар (2,15 кв. м) и Тюмень (1,99 кв. м).

Замыкают рейтинг Мурманск (0,03 кв. м), Петропавловск-Камчатский (0,08 кв. м) и Комсомольск-на-Амуре (0,09 кв. м).

По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах Москва (7,4 миллиона кв. м), Краснодар (2,7 миллиона кв. м) и Санкт-Петербург (2,69 миллиона кв. м).

Уровень обеспеченности жильем в среднем по России составил 30,1 квадратных метра на человека, при этом в Анапе этот показатель достиг 51,2 кв. м на человека.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Больше всего жилья в пересчете на одного человека введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени, замыкают список Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Объемы ввода жилья

В 2025 году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3% выше показателя предыдущего года. При этом 41,8% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Но как отмечают эксперты, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства и, по сравнению с результатом прошлого года, в 2025 году в 100 крупнейших городах жилья построено на 0,9% меньше.

Для оценки темпов жилищного строительства в городах Российской Федерации РИА Новости составило рейтинг городов по вводу жилья. Населенные пункты сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2025 году, в пересчете на одного жителя.

Лидеры рейтинга

Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2025 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга меняется в диапазоне от 0,03 до 2,35 квадратных метра, что заметно шире, чем между российскими регионами.

За прошедший год лидирующая в рейтинге группа немного сократилась. Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 16 городах России, а год назад таких городов было 17.

Первое место по данному показателю занял Кызыл , который в прошлом году замыкал лидирующую тройку. В региональном центре Тувы за прошедший год ввели 2,35 квадратных метра на одного жителя. Объем введенного жилья по итогам 2025 года в Кызыле вырос более чем на треть, что и позволило столице Тувы подняться на первую строчку. При этом 70% в общем объеме введенных городских "жилых" квадратных метров приходится на жилые дома, построенные населением, и только 30% — на многоквартирные дома.

На вторую строчку рейтинга опустился Краснодар, где по итогам 2025 года на одного жителя введено 2,15 квадратного метра. Активное строительство жилья наблюдается в городе уже много лет. За последние девять лет только однажды, в 2019 году, в городе вводили менее двух квадратных метров на жителя. Но впервые столице Краснодарского края этого не хватило, чтобы занять первую строчку в рейтинге. Кубань также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.

Третью строчку рейтинга занимает Тюмень, где на одного жителя ввели 1,99 квадратного метра. Темп роста объема введенного жилья по итогам 2025 года вырос на 18,2%, что и позволило столице Тюменской области войти в состав тройки лидеров рейтинга.

На четвертом месте по объему ввода жилья представитель Северного Кавказа – город Грозный, где в пересчете на одного жителя построено 1,77 квадратного метра. По итогам 2025 года в городе введено 708 тысяч квадратных метров "жилых" площадей, что на 10,3% ниже результата прошлого года.

На пятом месте еще один представитель Краснодарского края – Анапа, где по итогам 2025 года в пересчете на одного жителя построено 1,62 квадратного метра. В 2025 году объем введенного жилья в Анапе сократился на 15,5% по сравнению с предыдущим годом.

В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2025 году строители ввели в эксплуатацию 0,741 квадратных метра жилья, и в 32 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2025 году введено в Мурманске (0,03 квадратного метра), Петропавловске-Камчатском (0,08 квадратного метра) и Комсомольске-на-Амуре (0,09 квадратного метра). Еще в пяти городах – Братске, Тольятти, Белгороде, Дзержинске и Магадане – в 2025 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.

Лидеры по объемам жилья

По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему столицы: в Москве в 2025 году ввели 7,4 миллиона квадратных метров жилья, в Краснодаре – 2,7 миллиона и в Санкт-Петербурге – 2,69 миллиона.

Следом за ними расположились Тюмень с объемом 1,72 миллиона квадратного метра, Екатеринбург (+1,63 миллиона квадратного метра), Казань (+1,33 миллиона квадратных метров), Новосибирск (+1,25 миллиона квадратных метров), Ростов-на-Дону (+1,14 миллиона квадратных метров) и Уфа (+1,07 миллиона квадратных метров). Эксперты отмечают, что за прошедший год состав этой группы почти не изменился, но, несмотря на сохраняющийся объем более 1 миллиона квадратных метров в год, только в четырех городах лидирующей группы объем введенного жилья вырос (в Тюмени (+18,2%), в Москве (+12,9%), в Ростове-на-Дону (+7,5%), в Санкт-Петербурге (+0,8%).

Значительно ниже объемы строительства жилья в крупных городах Севера и Дальнего Востока. Меньше всего в 2025 году построено в Мурманске – объем введенного жилья по итогам 2025 года составил 8 тысяч квадратных метров, что на 42% меньше, чем годом ранее. В Петропавловске-Камчатском объем строительства жилья за прошедший 2025 год составил 13 тысяч квадратных метров, в Нарьян-Маре – 14 тысяч квадратных метров, в Магадане – в 15 тысяч квадратных метров, Биробиджане –17 тысяч квадратных метров.

Лидеры по темпам роста жилищного строительства

По итогам 2025 года положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 46 крупнейших городах России из 100. Наиболее существенный темп роста жилищного фонда наблюдается в Магадане (+136,6%), Нижневартовске (+94,2%), Орске (+83,2%), Новокузнецке (+69,5%) и Тольятти (+56,8%). Кроме того, еще в четырех городах – Нижнем Тагиле, Подольске, Ангарске и Череповце – объем строительства увеличился более чем на 40% по сравнению с результатами 2024 года.

Существеннее всего объемы введенного жилья сократились в Салехарде (-60%) и Петропавловске-Камчатском (-54,9%). Более чем на 40% объемы ввода жилья снизились Комсомольске-на-Амуре (-44,7%), Курске (-42,4%), Мурманске (-42,3%) и Дзержинске (-40,3%). Еще в пяти городах – Белгороде, Брянске, Твери, Стерлитамаке и Чите – объем введенного жилья сократился на 30% и более. В Севастополе объем введенного жилья за год не изменился и остался на уровне прошлого года.

Уровень обеспеченности жильем

По итогам 2025 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 30,1 квадратных метра на человека. Эксперты отмечают, что не во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья этот показатель равен или выше, чем в среднем по стране. В Грозном и Кызыле уровень обеспеченности жильем ниже общероссийского уровня.

Уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу, и между максимумом и минимумом он отличается в 2,7 раза. По данному показателю лидером стала Анапа, где на каждого жителя приходится 51,2 квадратного метра. На втором месте – Краснодар с показателем 42,9 квадратного метра на человека. На третью строчку переместился Владикавказ, где на каждого жителя приходится 41,4 квадратного метра жилья.