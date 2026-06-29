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Синоптик рассказал, дойдет ли до Москвы "европейская" жара - РИА Новости, 29.06.2026
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19:16 29.06.2026 (обновлено: 19:24 29.06.2026)
Синоптик рассказал, дойдет ли до Москвы "европейская" жара

Голубев: "европейская" жара в Москве не ожидается

© AP Photo / Aurelien MorissardЖара в Париже
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Жара в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Голубев из Гидрометцентра России сообщил, что "европейская" жара в Москве не ожидается.
  • Причина в том, что африканские воздушные массы, вызвавшие жару в Европе, не дойдут до Москвы в таком экстремальном виде.
  • С 1 по 2 июля температура воздуха в Москве достигнет +31 градуса, затем понизится до нормы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Европейская" жара в Москве не ожидается, так как африканские воздушные массы, вызвавшие ее, не дойдут до столицы, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Ранее в СМИ появилась информация, что жара, накрывшая Европу, где температура достигает до +45 градусов, движется на Москву.
"Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: "европейская" жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути", - объяснил синоптик.
По его словам, с 1 по 2 июля температура воздуха будет достигать +31 градуса, однако затем понизится до нормы. "Да и весь июль, по предварительным данным, ожидается достаточно тёплым, в пределах нормы, с осадками около нормы", - добавил Голубев.
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