Синоптик рассказал, дойдет ли до Москвы "европейская" жара

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Голубев из Гидрометцентра России сообщил, что "европейская" жара в Москве не ожидается.

Причина в том, что африканские воздушные массы, вызвавшие жару в Европе, не дойдут до Москвы в таком экстремальном виде.

С 1 по 2 июля температура воздуха в Москве достигнет +31 градуса, затем понизится до нормы.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Европейская" жара в Москве не ожидается, так как африканские воздушные массы, вызвавшие ее, не дойдут до столицы, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Ранее в СМИ появилась информация, что жара, накрывшая Европу , где температура достигает до +45 градусов, движется на Москву

"Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: "европейская" жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути", - объяснил синоптик.