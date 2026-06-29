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В Калининградской области 40 человек получили тепловой удар - РИА Новости, 29.06.2026
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15:37 29.06.2026 (обновлено: 16:09 29.06.2026)
В Калининградской области 40 человек получили тепловой удар

Под Калининградом 40 человек получили тепловой удар из-за аномальной жары

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФонтан у здания Кенигсбергской биржи в Калининграде
Фонтан у здания Кенигсбергской биржи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фонтан у здания Кенигсбергской биржи в Калининграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 26 по 28 июня в Калининградской области 40 человек обратились к врачам скорой помощи с тепловым ударом.
  • Жара в конце июня в Калининградской области установила рекорд за всю историю метеонаблюдений.
  • Со вторника температура воздуха начнет возвращаться к норме.
КАЛИНИНГРАД, 29 июн – РИА Новости. Сорок человек в Калининградской области во время аномальной жары с 26 по 28 июня обратились к врачам скорой помощи, получив тепловой удар, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Калининградской области установилась аномально жаркая погода. Статистика вызовов скорой помощи: с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом "тепловой удар", - говорится в канале областного минздрава на платформе "Макс".
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В министерстве уточнили РИА Новости, что это данные только от службы скорой помощи. По словам собеседницы, были также обращения в медпункты, поликлиники и больницы, потому реальное количество обращений с тепловыми ударами выше.
Врачи напомнили, что в жару нагрузка на сердечно‑сосудистую систему резко возрастает, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким.
"Насторожить должны такие симптомы, как резкое повышение температуры тела, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, покраснение кожи, учащенное сердцебиение и дыхание", - добавили в минздраве.
В понедельник в региональном гидрометцентре рассказали РИА Новости, что жара в конце июне в Калининградской области установила рекорд за всю историю метеонаблюдений. В воскресенье на территории рыбного порта в областном центре зафиксировано 36,2 градуса тепла.
Со вторника температура воздуха начнет возвращаться к норме. Завтра в регионе будет от 23 до 28 градусов тепла.
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