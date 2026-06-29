В Калининградской области 40 человек получили тепловой удар

Краткий пересказ от РИА ИИ С 26 по 28 июня в Калининградской области 40 человек обратились к врачам скорой помощи с тепловым ударом.

Жара в конце июня в Калининградской области установила рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Со вторника температура воздуха начнет возвращаться к норме.

КАЛИНИНГРАД, 29 июн – РИА Новости. Сорок человек в Калининградской области во время аномальной жары с 26 по 28 июня обратились к врачам скорой помощи, получив тепловой удар, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"В Калининградской области установилась аномально жаркая погода. Статистика вызовов скорой помощи: с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом "тепловой удар", - говорится в канале областного минздрава на платформе " Макс ".

В министерстве уточнили РИА Новости, что это данные только от службы скорой помощи. По словам собеседницы, были также обращения в медпункты, поликлиники и больницы, потому реальное количество обращений с тепловыми ударами выше.

Врачи напомнили, что в жару нагрузка на сердечно‑сосудистую систему резко возрастает, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким.

"Насторожить должны такие симптомы, как резкое повышение температуры тела, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, покраснение кожи, учащенное сердцебиение и дыхание", - добавили в минздраве.

В понедельник в региональном гидрометцентре рассказали РИА Новости, что жара в конце июне в Калининградской области установила рекорд за всю историю метеонаблюдений. В воскресенье на территории рыбного порта в областном центре зафиксировано 36,2 градуса тепла.