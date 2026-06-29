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В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с запасами газа - РИА Новости, 29.06.2026
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13:38 29.06.2026
В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с запасами газа

ЕК: запасы газа в ЕС на зимний сезон не вызывают опасений, беспокоят цены

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что текущий уровень запасов газа в ЕС не вызывает непосредственных опасений по поводу энергетической безопасности.
  • По словам Итконен, цены на газ остаются нестабильными, и Еврокомиссия продолжает оценивать последствия различных сценариев закачки газа в хранилища летом.
  • Financial Times сообщила, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет.
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Уровень запасов газа в ЕС пока не вызывает опасений за зимний отопительный сезон, но ситуация с ценами на рынке нестабильна, заявила РИА Новости представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен.
"Текущий уровень запасов не вызывает непосредственных опасений по поводу энергетической безопасности. Ясно одно: мы находимся в условиях волатильности цен. Теперь нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг Ормузского пролива", - сообщила собеседница агентства.
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По ее словам, "Еврокомиссия продолжает оценивать потенциальные последствия различных сценариев и прогнозов относительно закачки газа в хранилища в летний период".
Ранее Financial Times сообщила, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу сезона закачки в октябре европейские газохранилища могут быть заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.
По данным издания, запасы оказались под давлением после холодной зимы, а также из-за перебоев на мировом рынке СПГ на фоне конфликта вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив. Именно эти факторы подтолкнули Евросоюз к большей гибкости в политике заполнения газохранилищ перед зимой.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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