В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с запасами газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что текущий уровень запасов газа в ЕС не вызывает непосредственных опасений по поводу энергетической безопасности.

По словам Итконен, цены на газ остаются нестабильными, и Еврокомиссия продолжает оценивать последствия различных сценариев закачки газа в хранилища летом.

Financial Times сообщила, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет.

БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Уровень запасов газа в ЕС пока не вызывает опасений за зимний отопительный сезон, но ситуация с ценами на рынке нестабильна, заявила РИА Новости представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен.

"Текущий уровень запасов не вызывает непосредственных опасений по поводу энергетической безопасности. Ясно одно: мы находимся в условиях волатильности цен. Теперь нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг Ормузского пролива", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, " Еврокомиссия продолжает оценивать потенциальные последствия различных сценариев и прогнозов относительно закачки газа в хранилища в летний период".

Ранее Financial Times сообщила, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу сезона закачки в октябре европейские газохранилища могут быть заполнены лишь на 76%, что станет самым низким показателем как минимум с 2011 года.

По данным издания, запасы оказались под давлением после холодной зимы, а также из-за перебоев на мировом рынке СПГ на фоне конфликта вокруг Ирана и рисков для поставок через Ормузский пролив. Именно эти факторы подтолкнули Евросоюз к большей гибкости в политике заполнения газохранилищ перед зимой.