Краткий пересказ от РИА ИИ
- И.о. постпреда России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что западные покровители Киева осознают, что их оружие используется для ударов по мирным жителям и гражданским объектам.
- По словам Евстигнеевой, новые партии вооружений продолжают отправляться Киеву, несмотря на это.
ООН, 29 июн – РИА Новости. Западные покровители Киева прекрасно понимают, что их оружие идет на удары по мирным жителям и гражданским объектам, заявила в понедельник и.о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на "защиту демократии", а на удары по мирным жителям и гражданским объектам. Однако эта неудобная правда их не смущает: новые партии вооружений продолжают исправно отправляться Киеву, а разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия", - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.