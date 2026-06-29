Рейтинг@Mail.ru
Евстигнеева: покровители Киева знают, что их оружием бьют по мирным жителям - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 29.06.2026
Евстигнеева: покровители Киева знают, что их оружием бьют по мирным жителям

Евстигнеева: покровители Киева понимают, что их оружие идет на удары по мирным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • И.о. постпреда России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что западные покровители Киева осознают, что их оружие используется для ударов по мирным жителям и гражданским объектам.
  • По словам Евстигнеевой, новые партии вооружений продолжают отправляться Киеву, несмотря на это.
ООН, 29 июн – РИА Новости. Западные покровители Киева прекрасно понимают, что их оружие идет на удары по мирным жителям и гражданским объектам, заявила в понедельник и.о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на "защиту демократии", а на удары по мирным жителям и гражданским объектам. Однако эта неудобная правда их не смущает: новые партии вооружений продолжают исправно отправляться Киеву, а разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия", - сказала Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Евстигнеева: организаторы атаки ВСУ на белорусский автобус установлены
Вчера, 22:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаАнна ЕвстигнееваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала