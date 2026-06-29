Краткий пересказ от РИА ИИ Политический обозреватель Хоакин Флорес пишет, что Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии.

ЕС не сможет выдержать активные боевые действия против Москвы, поэтому будет прибегать к постоянным провокациям у границ России.

Благодаря странной воинственности Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения, резюмирует эксперт.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии, пишет политический обозреватель Хоакин Флорес в статье для портала Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии, пишет политический обозреватель Хоакин Флорес в статье для портала Strategic Culture

"Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности России , скорее всего, Калининграду , и Белоруссии, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ", — говорится в публикации.

При этом, поясняет автор, несмотря на крайне воинственную риторику и курс на стремительную милитаризацию, ЕС не сможет выдержать активные боевые действия против Москвы. Поэтому единственный выход для них — это расширить конфликт, прибегая к постоянным провокациям у границ России.

"Если нынешняя траектория сохранится, может ли кто-либо всерьез ожидать, что цели России будут достигнуты где-либо, кроме поля боя, без единой паузы в боевых действиях? Благодаря странной воинственности Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения", — резюмировал автор.