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На Западе выступили с предупреждением об угрозе Калининграду - РИА Новости, 29.06.2026
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04:20 29.06.2026
На Западе выступили с предупреждением об угрозе Калининграду

SC: Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКвартал Рыбная Деревня в Калининграде
Квартал Рыбная Деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Квартал Рыбная Деревня в Калининграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политический обозреватель Хоакин Флорес пишет, что Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии.
  • ЕС не сможет выдержать активные боевые действия против Москвы, поэтому будет прибегать к постоянным провокациям у границ России.
  • Благодаря странной воинственности Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения, резюмирует эксперт.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии, пишет политический обозреватель Хоакин Флорес в статье для портала Strategic Culture.
"Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности России, скорее всего, Калининграду, и Белоруссии, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ", — говорится в публикации.
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При этом, поясняет автор, несмотря на крайне воинственную риторику и курс на стремительную милитаризацию, ЕС не сможет выдержать активные боевые действия против Москвы. Поэтому единственный выход для них — это расширить конфликт, прибегая к постоянным провокациям у границ России.
"Если нынешняя траектория сохранится, может ли кто-либо всерьез ожидать, что цели России будут достигнуты где-либо, кроме поля боя, без единой паузы в боевых действиях? Благодаря странной воинственности Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения", — резюмировал автор.
Ранее Владимир Путин заявил, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре для подпитки информационной кампании с целью раскола в обществе и приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что целью таких действий является стремление породить у России неуверенность в себе, а также привести к расколу в обществе. Президент также отметил, что Москва будет делать все для достижения целей СВО.
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