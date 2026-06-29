Косметолог объяснила, как выбрать масло для загара

Краткий пересказ от РИА ИИ Масло для безопасного загара должно содержать как органические (авобензон, оксибензон), так и минеральные (оксид цинка, диоксид титана) UV-фильтры с фактором SPF не менее 30.

Качественное масло для загара должно содержать масла-эмоленты, иметь нейтральный pH и молочную кислоту, а для склонной к акне кожи важно, чтобы продукт был некомедогенным.

Перед использованием масла для загара необходимо провести патч-тест на чувствительном участке кожи, чтобы избежать дерматологических осложнений.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Масло для безопасного загара должно содержать минеральные и органические UV-фильтры, а также увлажняющие компоненты, рассказала косметолог Марият Мухина.

NEWS.ru. "Несмотря на то, что масло для загара предназначено для усиления оттенка кожи, оно в обязательном порядке должно содержать UV-фильтры. Оптимально, если в составе сочетаются как органические (авобензон, оксибензон), так и минеральные (оксид цинка, диоксид титана). Они образуют защитный экран с фактором SPF не менее 30", - сказала Мухина

По словам косметолога, качественное средство также должно содержать масла-эмоленты для восстановления липидного слоя кожи, иметь нейтральный pH и молочную кислоту, которая подавляет болезнетворные микроорганизмы, не нарушая микробиом. Если кожа склонна к акне, важно, чтобы продукт не закупоривал поры и имел отметку "некомедогенно", пояснила Мухина.

"Чтобы избежать дерматологических осложнений, важно протестировать средство заранее. Для этого проводится патч-тест: небольшое количество масла наносят на чувствительную зону - внутреннюю сторону предплечья - и фиксируют пластырем на 24-48 часов", - подчеркнула косметолог.