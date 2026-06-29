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Косметолог объяснила, как выбрать масло для загара - РИА Новости, 29.06.2026
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14:46 29.06.2026
Косметолог объяснила, как выбрать масло для загара

Мухина: масло для загара должно содержать минеральные и органические фильтры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка загорает
Девушка загорает - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Масло для безопасного загара должно содержать как органические (авобензон, оксибензон), так и минеральные (оксид цинка, диоксид титана) UV-фильтры с фактором SPF не менее 30.
  • Качественное масло для загара должно содержать масла-эмоленты, иметь нейтральный pH и молочную кислоту, а для склонной к акне кожи важно, чтобы продукт был некомедогенным.
  • Перед использованием масла для загара необходимо провести патч-тест на чувствительном участке кожи, чтобы избежать дерматологических осложнений.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Масло для безопасного загара должно содержать минеральные и органические UV-фильтры, а также увлажняющие компоненты, рассказала косметолог Марият Мухина.
"Несмотря на то, что масло для загара предназначено для усиления оттенка кожи, оно в обязательном порядке должно содержать UV-фильтры. Оптимально, если в составе сочетаются как органические (авобензон, оксибензон), так и минеральные (оксид цинка, диоксид титана). Они образуют защитный экран с фактором SPF не менее 30", - сказала Мухина NEWS.ru.
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По словам косметолога, качественное средство также должно содержать масла-эмоленты для восстановления липидного слоя кожи, иметь нейтральный pH и молочную кислоту, которая подавляет болезнетворные микроорганизмы, не нарушая микробиом. Если кожа склонна к акне, важно, чтобы продукт не закупоривал поры и имел отметку "некомедогенно", пояснила Мухина.
"Чтобы избежать дерматологических осложнений, важно протестировать средство заранее. Для этого проводится патч-тест: небольшое количество масла наносят на чувствительную зону - внутреннюю сторону предплечья - и фиксируют пластырем на 24-48 часов", - подчеркнула косметолог.
Кроме того, специалист отметила, что хорошо, если в составе есть жирорастворимые бронзаторы для оттенка загара, гиалуроновая кислота для увлажнения и витамины А и Е для защиты. При выборе масла для загара она порекомендовала избегать агрессивных консервантов, ароматизаторов и этанола. Если возникает аллергическая реакция, средство нужно сразу смыть, принять антигистаминный препарат, нанести крем с пантенолом или алоэ и обратиться к врачу, заключила специалист.
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